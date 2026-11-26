[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교중앙의료원(의료원장 이정재)은 최근 한국보건의료정보원이 발주한 '2026년 환자 중심 약물알레르기 정보 공유체계 구축 사업'을 성공적으로 마무리하고, 환자 중심의 약물 알레르기 정보 공유체계를 고도화했다고 밝혔다.

이번 사업은 순천향대 산학협력단을 대표기관으로, 순천향대중앙의료원이 사업관리기관으로 참여하고, 순천향대 서울·부천·천안·구미병원과 강원대학교병원, 강동경희대학교병원, 경희의료원, 가톨릭대학교 부천성모병원 등 총 8개 의료기관이 참여하는 컨소시엄을 구성해 추진했다.

순천향대중앙의료원은 이번 사업을 통해 의료기관별로 상이한 약물알레르기 기록과 약물이상반응(ADR) 데이터를 표준화하고, 국제 의료정보 표준인 HL7 FHIR 기반 연계체계를 구축했다. 또한 AI 닥터노트 기능을 기존 4개 기관에서 신규 4개 기관으로 확대 적용해 총 8개 의료기관에서 활용할 수 있는 기반을 마련했다.

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AI 닥터노트는 의료기관에 축적된 약물이상반응 기록과 의료진의 평가 소견을 AI가 분석·요약하고, 의료진의 검토와 확정을 거쳐 환자에게 제공하는 기능이다. 이를 통해 환자는 자신의 약물알레르기 이력과 주의사항을 보다 쉽게 확인할 수 있으며, 관련 정보는 건강정보 고속도로와 '나의건강기록' 앱을 통해 제공될 수 있도록 연계 기반을 강화했다.

양현종 순천향대중앙의료원 데이터AI전략단장(연구책임자, 순천향대서울병원 소아청소년과 교수)은 "이번 사업을 통해 의료기관 간 약물알레르기 정보 공유 기반을 확대하고, AI 기술을 활용한 환자 중심 정보 제공체계를 마련했다"며, "앞으로도 안전한 약물 사용 환경 조성을 위해 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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유문수 보건복지부 건강정책국 사무관은 "약물알레르기 정보의 표준화와 의료기관 간 공유는 환자 안전을 위해 중요하다"며 "이번 사업 성과가 의료현장의 안전한 진료 환경 조성에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com