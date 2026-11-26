자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 노년기 대사성 지방간 환자에서 음주가 동반되면 심방세동 발생 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

중앙대학교광명병원(병원장 정용훈) 가정의학과 오윤환 교수(공동 제1저자)와 고려대의대 의료정보학교실 강은석 연구원(공동 제1저자), 정석송 교수(공동저자), 제주대병원 가정의학과 김현주 교수(교신저자) 연구팀은 재단법인 서울의과학연구소(SCL)의 지원으로 이번 연구를 수행했다.

국민건강보험공단 노인코호트 자료를 활용한 연구진은 고령층을 장기간 추적 관찰했으며, 연구 결과는 국제학술지 'Geriatrics & Gerontology International'에 최근 게재됐다.

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심방세동은 심장이 불규칙하게 뛰는 대표적인 부정맥으로, 혈전과 뇌졸중, 심부전 등으로 이어질 수 있어 고령층에서 각별한 주의가 필요하다. 지방간은 간에 지방이 과도하게 쌓이는 질환으로, 최근에는 발생 원인에 따라 대사 이상이 주된 원인인 '대사이상 연관 지방간질환(MASLD)'과 대사 이상에 일정 수준 이상의 음주가 동반된 '대사·알코올성 지방간질환(MetALD)'으로 구분한다.

연구팀은 기존 연구가 주로 중장년층에 집중됐다는 점에 주목해 고령층에서 두 유형의 지방간과 심방세동 발생 사이에 어떤 차이가 있는지 분석했다. 심혈관질환이나 암 병력이 없는 노년층을 대상으로 장기간 추적했으며, 비만과 기저질환, 생활습관 등 심방세동에 영향을 줄 수 있는 요인도 함께 고려했다. 특히 다른 질환으로 먼저 사망할 가능성까지 분석에 반영해 고령층의 특성을 보다 정밀하게 살폈다.

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분석 결과, 대사 이상만 있는 지방간(MASLD)은 비만 등 다른 대사 위험요인을 고려했을 때 심방세동 발생 위험 증가가 뚜렷하지 않았다. 반면 음주가 동반된 지방간(MetALD)은 여러 위험요인을 보정한 뒤에도 심방세동 발생 위험이 일관되게 높게 나타났다.

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이는 노년기 지방간 환자의 심방세동 위험을 평가할 때 간에 지방이 쌓였다는 사실뿐 아니라 음주 여부도 중요하게 살펴야 한다는 점을 보여준다. 대사 이상으로 이미 신체에 부담이 있는 상태에서 음주까지 더해지면 혈압과 심장 자율신경, 심방 구조 등에 영향을 미쳐 부정맥 발생 위험을 높일 수 있다는 설명이다.

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연구팀은 이번 결과가 노년기 지방간 환자의 진료와 관리에도 중요한 시사점을 준다고 강조했다. 체중과 혈압, 혈당 등 대사 지표를 관리하는 것과 함께 평소 음주량과 음주 습관을 확인해야 한다는 것이다.

특히 음주를 동반한 대사성 지방간 환자는 적극적인 절주 권고와 함께 심방세동 발생 여부를 주의 깊게 살필 필요가 있다. 별도의 특수 검사 없이도 기본 건강검진 결과와 음주 문진을 통해 위험요인을 확인할 수 있어 진료 현장에서 활용 가능성도 높다.

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오윤환 교수는 "이번 연구는 노년기 대사성 지방간 환자를 진료할 때 대사 이상뿐 아니라 음주 여부까지 함께 살펴야 한다는 점을 보여준다"며 "지방간이 있는 고령층은 체중과 혈당, 혈압 관리에 더해 음주 습관을 점검하고, 음주가 동반된 경우 심방세동 발생 위험에도 관심을 가질 필요가 있다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com