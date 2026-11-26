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[스포츠조선 장종호 기자] 본격적인 김장철이 지나면서 아랫배가 묵직하거나 밑이 빠지는 듯한 불쾌감을 호소하는 중장년층 여성이 적지 않다. 장시간 쪼그려 앉아 무거운 배추와 김치통을 나르는 과정에서 복압이 급격히 높아져 약해진 골반 지지 조직에 무리를 주기 때문이다. 단순한 명절·김장 후유증으로 여기고 방치하기 쉽지만, 질 입구에 이물감이 만져지거나 배변·배뇨 장애가 동반된다면 '골반장기탈출증'을 의심하고 정확한 진단을 받아야 한다. 인천세종병원 정성우 골반장기탈출수술센터장(외과)은 26일 "골반장기탈출증은 임신과 출산, 노화 등 여러 요인이 복합적으로 작용해 발생하는 질환"이라며 "김장처럼 복압이 높아질 수 있는 작업을 한 뒤 평소 드러나지 않던 불편이 나타나거나 기존 증상이 심해질 수 있어 몸의 변화를 주의 깊게 살펴야 한다"고 말했다.

◇골반이 묵직하고 무언가 만져진다면…장기별로 증상 달라

골반장기탈출증은 방광과 자궁, 직장 등을 지지하는 골반저 근육과 결합 조직이 약해져 장기가 아래로 처지거나 질 쪽으로 밀려 나오는 질환이다. 임신과 출산, 노화, 비만, 만성 변비와 기침 등이 발생 위험을 높이는 요인으로 꼽힌다.

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정 센터장은 "아랫배나 골반이 묵직하고 밑이 빠지는 듯하거나, 질 입구에 무언가 불룩하게 만져지는 게 대표적인 증상"이라며 "오래 서 있거나 활동한 뒤 불편이 심해지고 누워 쉬면 줄어드는 경우도 있다"고 설명했다.

처지는 장기에 따라 배뇨·배변 증상도 달라진다. 방광이 질 쪽으로 처지는 방광류는 소변이 자주 마렵거나, 소변을 본 뒤에도 잔뇨감이 있어 시원하게 보기 어려운 배뇨 관련 증상을 동반할 수 있다. 직장이 질 쪽으로 불룩하게 밀려 나오는 직장류는 배변 후에도 변이 남아 있는 느낌이나 배변이 어려운 증상을 일으킬 수 있다.

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정 센터장은 "변이 항문에 걸린 느낌이 들거나 질 주변을 손으로 눌러야 변이 나오는 증상이 있다면 직장류 등 구조적인 문제를 확인할 필요가 있다"며 "단순한 변비나 나이에 따른 변화로 생각해 진료를 미루지 않는 게 좋다"고 말했다.

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◇김치통은 나눠 옮기고 중간중간 휴식…변비 관리도 중요

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김장할 때는 몸에 맞는 높이의 의자와 작업대를 활용해 장시간 쪼그려 앉거나 허리를 깊이 숙이는 자세를 줄이는 게 좋다. 작업 중에는 주기적으로 자세를 바꾸고 충분한 휴식 시간을 갖는 것이 중요하다. 무거운 배추와 김치통은 한꺼번에 들기보다 작은 단위로 나눠 옮기고, 혼자 들기 어려운 물건은 주변의 도움을 받는 것이 바람직하다.

평소에는 충분한 수분과 식이섬유를 섭취해 변비를 예방하고, 배변할 때 과도하게 힘주는 습관을 줄여야 한다. 골반 장기를 받치는 근육을 조였다 풀어주는 골반저근 운동도 증상 개선에 도움이 될 수 있다.

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정 센터장은 "골반저근 운동은 정확한 방법으로 꾸준히 하는 게 중요하다"며 "이미 장기가 많이 처졌거나 운동 중 불편이 있다면 진료를 통해 자신에게 맞는 방법을 안내받아야 한다"고 말했다.

◇증상과 장기 상태 함께 평가…환자에 맞춰 치료 선택

진료에서는 증상이 언제부터 나타났는지, 일상생활에 얼마나 불편을 주는지 확인하고 골반 진찰로 장기가 처진 위치와 정도를 살핀다. 배변 장애가 동반됐다면 필요에 따라 자기공명배변조영술 등을 시행할 수 있다. 자기공명배변조영술은 자기공명영상(MRI)을 이용해 배변할 때 골반 내부 장기의 움직임과 배변 과정을 확인하는 검사다. 이를 통해 직장류나 방광류 등 골반장기탈출질환과 관련된 구조적 문제를 평가하는 데 도움을 받을 수 있다.

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정 센터장은 "배변이 어렵다는 증상이 같아도 원인은 다를 수 있다"며 "장기의 위치와 함께 실제 배변 기능을 평가해야 적절한 치료 방향을 정할 수 있다"고 설명했다.

치료는 증상의 정도와 처진 장기, 환자의 건강 상태에 따라 달라진다. 생활 습관 개선과 골반저근 운동, 약물치료 등 비수술적 치료를 검토하고, 일상생활에 불편함이 크거나 비수술적 치료만으로 충분한 개선을 기대하기 어려운 경우에는 수술을 고려한다. 인천세종병원 골반장기탈출수술센터는 환자 상태에 따라 복강경과 다빈치SP 단일공 로봇수술 등 최소침습 수술을 포함한 치료를 시행하고 있다.

정 센터장은 "골반장기탈출증은 불편한 증상을 숨기거나 나이가 들어 당연히 겪는 일로 여겨 치료를 미루는 경우가 있다"며 "반복되는 증상이 있다면 진료를 받고 자신에게 맞는 치료 방법을 찾는 게 중요하다"고 말했다. 이어 "수술이 필요한 경우에도 처진 장기의 종류와 정도, 배변·배뇨 기능을 함께 살펴 방법을 결정한다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com