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[스포츠조선 장종호 기자] 찬바람이 불어오는 계절이면 기침과 콧물을 달고 사는 아이들이 부쩍 늘어난다. 대부분 단순 감기로 여기고 넘기기 쉽지만, 감기가 나은 뒤에도 밤이나 새벽에 마른기침이 계속된다면 '소아 천식'을 의심해봐야 한다. 전체 천식 환자 중 9세 이하 어린이가 가장 큰 비중을 차지할 만큼 흔한 질환이지만, 제때 치료하지 않고 방치하면 성장기 폐 기능 발달에 악영향을 줄 수 있어 조기 감별과 꾸준한 관리가 필수적이다.

건강보험심사평가원 국민관심질병통계 자료에 따르면 2025년 천식으로 진료받은 환자는 총 88만 9139명이며, 이 가운데 9세 이하 환자가 15만 3042명으로 전 연령대 중 가장 많았다.

천식은 기관지에 만성적인 염증이 생겨 기도가 예민해지고 여러 자극에 의해 기관지가 좁아지는 질환이다. 대표적인 증상은 기침, 천명(쌕쌕거림), 호흡곤란, 가슴 답답함 등이다. 증상이 지속되기도 하지만 호전됐다가 다시 심해지는 경우가 많아 단순한 감기와 구별하기 어려울 수 있다.

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특히 소아는 자신의 증상을 정확하게 표현하기 어려워 보호자의 관찰이 중요하다. 밤이나 새벽에 기침이 심해지거나 웃거나 울 때, 운동할 때 기침이 반복되는 경우 천식을 의심할 수 있다. 다만 기침이 오래간다고 모두 천식은 아니다. 감기 등 호흡기 감염이 나은 뒤에도 기침이 이어질 수 있고 알레르기비염 등 다른 질환에서도 비슷한 증상을 보일 수 있어 전문의의 정확한 감별 진단이 필요하다.

특히 겨울철에는 천식 증상이 악화되기 쉽다. 차갑고 건조한 공기가 예민해진 기도를 자극해 기관지 수축을 유발할 수 있기 때문이다. 여기에 감기나 독감 등 호흡기 바이러스 감염이 겹치면 기도 염증이 심해지면서 기침과 호흡곤란이 악화될 수 있다. 실내 생활이 늘어나면서 집먼지진드기나 반려동물의 비듬 등 알레르기 유발 물질에 노출되는 것도 일부 환자에게 영향을 미칠 수 있다.

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진단은 증상이 나타나는 시기와 빈도, 가족력, 알레르기 질환 동반 여부 등을 종합적으로 고려한다.

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고려대 안산병원 소아청소년과 강희 교수는 "일반적으로 만 6세 이상에서는 기관지확장제 투여 전후에 폐활량측정검사를 시행해 폐 기능의 변화를 확인할 수 있다"며 "반면 어린 영유아는 검사에 필요한 호흡 동작을 수행하기 어려운 경우가 많아 증상의 반복 양상과 진찰 소견, 치료 반응 등을 종합적으로 평가한다"고 말했다.

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천식을 적절히 치료하지 않으면 반복적인 기침과 호흡곤란으로 숙면을 취하기 어렵고 운동이나 야외활동에도 제약이 생길 수 있다. 증상이 심해지면 급성 천식 발작으로 응급실을 찾거나 입원 치료가 필요할 수도 있다. 특히 성장기에는 폐 기능이 발달하는 시기인 만큼 천식이 장기간 조절되지 않을 경우 일부 환자에서 폐 기능 발달에 악영향을 줄 수 있다.

천식 치료는 기도 염증을 조절하고 증상 악화를 예방하는 데 중점을 둔다. 주로 기관지의 염증을 억제하는 흡입 스테로이드제와 좁아진 기관지를 넓히는 기관지확장제 등을 사용하며 아이의 연령과 증상 정도에 따라 치료 방법을 결정한다. 특히 흡입제는 사용 방법에 따라 치료 효과가 달라질 수 있으므로 올바른 사용법을 익히는 것이 중요하다.

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일상생활에서는 천식 증상을 악화시키는 요인을 줄여야 한다. 담배 연기와 강한 향 등 기도를 자극하는 물질을 피하고 실내 습도는 40~50% 정도로 유지하는 것이 좋다. 단, 습도가 지나치게 높으면 집먼지진드기와 곰팡이가 번식하기 쉬운 환경이 될 수 있어 주의해야 한다. 집먼지진드기 등 알레르기 유발 물질에 민감한 아이라면 침구류 관리와 실내 청소에도 신경 써야 한다. 외출 시에는 찬 공기에 갑자기 노출되지 않도록 주의하고 호흡기 감염 예방을 위한 손 씻기와 예방접종도 중요하다.

천식이 있다고 해서 운동이나 야외활동을 무조건 제한할 필요는 없다.

강희 교수는 "적절한 치료로 증상이 조절되면 대부분의 아이들은 정상적인 신체활동과 운동에 참여할 수 있다"며 "오히려 운동 중 기침이나 호흡곤란이 반복된다면 활동을 피하기보다 전문의와의 상담을 통해 천식이 충분히 조절되고 있는지를 확인하는 것이 바람직하다"고 조언했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com