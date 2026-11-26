자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 기온이 떨어지면 우리 몸은 체온을 유지하기 위해 혈관을 수축시킨다. 이 과정에서 혈압이 상승하고 심장의 부담이 커지면서 심근경색이나 협심증 등 심혈관질환의 발생 위험도 높아질 수 있다. 본격적인 추위를 앞두고 혈관 건강에 각별한 관심이 필요한 이유다.

심혈관질환은 흔히 고령층이나 남성, 가족력이 있는 사람에게 주로 발생하는 질환으로 여겨진다. 그러나 나이와 성별뿐 아니라 평소 생활습관과 만성질환 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하는 만큼 누구도 방심해서는 안 된다. 수원나누리병원 심장내과 전문의 권성진 원장의 도움말로 심혈관질환에 대한 대표적인 오해 세 가지를 짚어봤다.

◇젊으면 심혈관질환에 안전하다?

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심혈관질환은 나이가 들수록 발생 위험이 높아지지만, 혈관 건강을 위협하는 위험요인은 젊은 시기부터 축적된다. 고혈압과 당뇨병, 이상지질혈증 등은 혈관 손상과 동맥경화를 촉진해 향후 심근경색이나 협심증으로 이어질 수 있다.

질병관리청의 '2024 국민건강통계'에 따르면 20대 고혈압 유병자 가운데 의사에게 고혈압 진단을 받은 비율은 22.1%에 불과했다. 고혈압이 있는 20대 10명 중 약 8명이 진단을 받지 않은 셈이다.

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권성진 원장은 "고혈압과 이상지질혈증은 초기 증상이 뚜렷하지 않은 경우가 많아 정기적인 확인이 중요하다"며 "젊다는 이유로 안심하기보다 평소 혈압과 혈당, 콜레스테롤 수치를 꾸준히 확인하고 이상이 있다면 조기에 관리해야 한다"고 강조했다.

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◇여성은 심혈관질환 위험이 낮다?

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폐경 전 여성은 여성호르몬인 에스트로겐의 영향으로 남성보다 관상동맥질환 발생 위험이 상대적으로 낮은 경향을 보인다. 에스트로겐은 혈관 확장과 혈중 지질 대사에 관여해 혈관 건강을 유지하는 데 일정 부분 기여한다.

그러나 폐경을 전후로 이러한 양상은 달라진다. 에스트로겐 분비가 감소하면서 LDL 콜레스테롤 증가, 복부 지방 축적, 혈압 상승 등 심혈관질환 위험요인이 늘어날 수 있기 때문이다.

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폐경 전후는 여성의 심혈관 건강 관리에 중요한 전환점이다. 정기적인 혈압·혈당·콜레스테롤 검사와 함께 규칙적인 운동과 균형 잡힌 식습관을 유지하는 것이 중요하다.

◇심혈관질환은 유전이라 어쩔 수 없다?

가족력은 심혈관질환 발생 위험을 높이는 주요 요인 중 하나다. 특히 부모나 형제자매가 비교적 젊은 나이에 심근경색 등 관상동맥질환을 경험했다면 자신의 혈관 건강도 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

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그러나 가족력이 있다고 해서 반드시 심혈관질환이 발생하는 것은 아니다. 흡연과 과음, 운동 부족, 불균형한 식습관 등 후천적으로 조절할 수 있는 위험요인을 관리하면 질환 발생 위험을 낮출 수 있다. 개인의 건강 상태와 위험요인에 따라 전문의 상담을 거쳐 적절한 검사를 받는 것도 중요하다.

권성진 원장은 "가족력이 있더라도 생활습관과 만성질환을 꾸준히 관리하면 심혈관질환 위험을 낮추는 데 도움이 된다"며 "가족의 질환 이력과 자신의 건강 상태를 고려해 적절한 검진과 예방 관리를 실천해야 한다"고 강조했다.

특히 추운 계절에는 급격한 온도 변화에 노출되는 것을 피하고, 갑작스러운 가슴 통증이나 호흡곤란, 식은땀 등의 증상이 나타나면 지체하지 말고 119에 신고해 응급진료를 받아야 한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com