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[스포츠조선 장종호 기자] 호흡기세포융합바이러스(RSV) 감염증이 본격적인 겨울철 유행 국면에 접어들면서 고령층 건강에 빨간불이 켜졌다. 흔히 영유아에게 모세기관지염을 일으키는 질환으로 알려져 있지만, 면역력이 떨어진 고령자나 만성 심폐질환자에게는 인플루엔자(독감) 못지않게 치명적인 폐렴과 호흡부전을 유발할 수 있다. 특히 최근 일주일 사이 RSV 입원환자가 60% 가까이 급증한 가운데 마땅한 항바이러스 치료제마저 없어, 고위험군의 각별한 주의와 선제적인 예방접종이 요구된다.

실제로 질병관리청이 발표한 '2026년 감염병 표본감시 주간소식지 46주차'에 따르면, 최근 4주간 RSV로 인한 입원환자는 68명에서 92명, 106명, 168명으로 가파른 증가세를 보이고 있다. 특히 11월 8일부터 14일까지 RSV 입원환자는 168명으로 전주(106명) 대비 58.5%나 급증했다. 고려대학교 구로병원 감염내과 남엘리엘 교수의 도움말로 고령층을 위협하는 RSV 감염증의 위험성과 예방법을 짚어봤다.

◇영유아만 위험? 고령층도 주의해야 하는 이유

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고령층에서 RSV가 위험한 이유는 노화에 따른 면역 기능 저하와 호흡기 방어 능력의 감소 때문이다. 나이가 들면 바이러스에 대응하는 면역세포의 기능이 약해지고, 호흡기 내 점액이나 이물질을 배출하는 능력도 떨어진다. 이로 인해 바이러스가 체내에서 충분히 제거되지 못하거나 염증이 오래 지속될 수 있으며, 감염이 기관지와 폐 등 하기도로 진행하면 폐렴이나 호흡부전 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있다.

특히 만성질환을 앓고 있는 고령자는 RSV 감염으로 인한 위험이 더욱 크다. 만성폐쇄성폐질환(COPD)이나 천식 환자는 RSV 감염으로 기도에 염증이 발생하면서 기존 호흡기 증상이 악화될 수 있으며, 협심증이나 심부전 등 심혈관질환이 있는 경우에도 감염으로 인한 염증 반응과 산소 공급 부담이 심장 기능에 악영향을 미칠 수 있다. 당뇨병이나 만성 콩팥 질환, 면역 기능 저하 등이 있는 환자 또한 중증 감염으로 진행할 위험이 높아 세심한 관리가 필요하다.

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이러한 위험은 실제 임상 연구에서도 확인된다. 미국 질병통제예방센터(CDC)가 2022~2023년 RSV 감염으로 입원한 60세 이상 환자 1634명을 분석한 결과, 17.0%가 중환자실에 입원했으며 4.8%는 인공호흡기 치료가 필요했던 것으로 나타났다. 특히 고령층은 중증 감염 이후 회복이 더디고, 입원 전보다 신체 기능이나 일상생활 수행 능력이 저하될 수 있다. 따라서 RSV는 단순한 감기 수준의 질환으로만 인식하기보다 고령층의 전반적인 건강 상태에 영향을 미칠 수 있는 호흡기 감염병으로 간주해야 한다.

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◇감기·독감과 비슷한 초기 증상…호흡곤란 나타나면 주의

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RSV 감염은 다른 호흡기 바이러스와 비슷한 증상으로 나타나므로 증상만으로 RSV 여부를 알 수는 없다. 대부분의 건강한 성인은 비교적 가벼운 증상으로 회복되지만, 고령층에서는 감염이 진행되면서 기침과 가래가 심해지거나 쌕쌕거리는 호흡음, 호흡곤란 등이 동반될 수 있다. 특히 고령자는 뚜렷한 발열 없이 심한 피로감이나 식욕 저하, 전신 쇠약 등의 증상이 나타나기도 해 평소와 다른 건강 상태의 변화를 세심하게 살펴야 한다. 이렇게 심한 증상이 생겼을 때는 의료기관에 방문해 진찰을 받아야 하며, 의사의 소견에 따라 호흡기 검체를 이용한 유전자 검사(PCR) 등을 통해 감염 여부를 확인할 수 있다.

RSV 감염증은 대부분 충분한 휴식과 수분 섭취, 증상 완화를 위한 대증 치료를 통해 회복된다. 하지만 폐렴이나 호흡부전 등으로 진행할 경우 입원 치료가 필요할 수 있다. 특히 호흡곤란이 심해지거나 흉통, 의식 변화 등이 발생한다면 신속하게 진료를 받아야 한다. 다만 RSV의 경우 인플루엔자나 코로나19와는 달리 바이러스 자체를 치료하는 '항바이러스제' 치료는 불가능하다. 병원에서는 환자 본인의 면역 기능으로 바이러스를 이겨내는 동안 필요한 보조 치료(산소 공급, 심한 경우 기계환기 등)를 제공받게 된다.

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◇고령층 RSV 중증화 막는 첫걸음, 예방접종

고령자나 만성 심장·폐질환 등 기저질환이 있는 고위험군은 RSV 감염 이후 폐렴이나 호흡부전으로 진행할 가능성이 높고 효과적인 항바이러스 치료제도 없는 만큼, 감염 자체를 예방하는 것이 최선의 전략이다. 인플루엔자와 달리 RSV는 오랫동안 성인 대상 백신이 없었으나 최근 10년 내 백신 개발에 속도가 붙었다. 국내에서도 2024년 말부터 3가지의 성인용 RSV 백신이 허가되면서 고령층 및 고위험군의 RSV 관련 하기도 질환을 예방할 수 있는 수단이 마련됐다.

해당 백신들은 이미 해외에서 여러 대규모 연구를 통해 안전성과 효과를 입증한 바 있다. 국제 의학학술지 '뉴잉글랜드저널오브메디슨(NEJM)'과 '란셋 감염병(Lancet Infectious Diseases)' 등에 발표된 대규모 실사용 연구에 따르면, 고령층에서 RSV 예방접종은 약 80%의 RSV 연관 입원 예방 효과를 보인다. 이에 대한감염학회의 2026년 성인예방접종 개정안에서는 만 75세 이상의 모든 성인과 만 50~74세 고위험군에게 RSV 백신 접종을 권고하고 있다.

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RSV 백신은 인플루엔자 백신과 달리 매년 반복 접종하지 않고, 단회 투약으로 종료된다. 백신 종류에 따라 접종 가능한 연령과 대상에 차이가 있어 개인의 연령과 기저질환, 건강 상태 등을 고려해 의료진과 상담한 후 접종 여부를 결정하는 것이 바람직하다. 가급적 늦여름 혹은 초가을에 접종하는 것이 가장 좋으나, 연중 어느 때나 접종 가능하다. 인플루엔자 및 코로나19 백신과 동시 접종도 가능하다. 예방접종과 함께 손 씻기, 기침 예절 준수, 실내 환기 등 기본적인 감염 예방수칙을 실천하는 것도 중요하다.

고려대학교 구로병원 감염내과 남엘리엘 교수는 "RSV 예방접종은 고령층에서 감염으로 인한 폐렴 등 중증 호흡기질환의 발생 위험을 낮추는 중요한 예방 수단"이라며 "특히 고령자나 만성 심장·폐질환 등 기저질환이 있는 경우에는 감염 시 중증으로 진행할 위험이 높은 만큼, 의료진과 상담을 통해 예방접종의 필요성을 확인하고 적극적으로 접종을 고려하는 것이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com