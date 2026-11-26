사진출처=양쯔완바오

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 화재 감지 장치가 불꽃이 그려진 광고판을 향해 물을 뿜는 영상이 공개돼 화제다.

인공지능(AI)이 광고 속 불꽃을 실제 화재로 오인했다는 주장이 확산됐지만, 현지 당국과 업체 측은 광고판 뒤편에 설치된 숯불 화로에서 발생한 열기가 장치를 작동시킨 것이라고 해명했다.

양쯔완바오 등 중국 매체들에 따르면 지난 19일 허베이성 장자커우시의 완룽 스키장 식당가 천장에 설치된 자동 소화 장치가 갑자기 음식점 광고판을 향해 강한 물줄기를 쏟아냈다. 광고판에는 숯불이 타오르는 듯한 불꽃 이미지가 인쇄돼 있었고, 영상만 보면 장치가 광고 속 가짜 불을 실제 화재로 착각해 진압을 시도하는 것처럼 보였다.

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현장 영상이 SNS를 통해 확산하자 네티즌들은 AI가 실제 불과 그림 속 불꽃조차 구분하지 못한 것 아니냐며 다양한 반응을 보였다. 일부에서는 AI 기반 화재 감지 기술의 한계를 보여주는 사례라는 지적도 나왔다.

하지만 스키장 측의 설명은 달랐다.

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스키장 관계자는 내부 조사 결과, 자동 소화 장치가 광고판 뒤쪽에 설치된 숯불 화로에서 발생한 열원을 감지해 작동했다고 밝혔다.

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이번 일로 인명 피해는 발생하지 않았고 다른 구역이나 방문객의 소지품이 물에 젖는 피해도 없었던 것으로 전해졌다. 스키장 측은 같은 상황이 반복되지 않도록 숯불 화로의 설치 각도와 위치를 조정했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com