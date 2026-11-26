사진출처=글로벌타임스

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 양쪽 다리에 살아 있는 뱀 21마리를 숨겨 밀반입하려던 여성이 체포됐다.

중국 관영 영자지 글로벌타임스 등에 따르면 광둥성 선전시 푸톈 출입국 직원들은 외래종 뱀 21마리를 밀반입하려던 여성을 적발했다.

당시 세관 직원들은 해당 여성의 부자연스러운 걸음걸이를 수상하게 여겨 검사한 것으로 알려졌다.

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헐렁한 바지를 입은 여성은 다리를 제대로 움직이지 못하는 듯 뻣뻣하게 걸었고, 이를 수상하게 여긴 직원들은 여성을 멈춰 세우고 추가 검사를 진행했다.

검사 결과 여성의 양쪽 종아리에는 투명 테이프로 고정한 검은색 무릎 보호대가 착용돼 있었다. 보호대 안에는 살아 있는 뱀들이 검은 양말에 싸인 채 여러 묶음으로 숨겨져 있었다.

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현장에서 확인된 뱀은 모두 21마리였다. 직원들은 이를 압수해 조사했으며, 이후 감정을 통해 뱀들이 모두 외래종인 가터뱀(garter snake)으로 확인됐다.

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경찰로 인계된 여성은 추가 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com