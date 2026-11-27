광명스피돔에서 특선급 선수들이 자세를 취하며 출발신호를 기다리고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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올해 경륜 최강자를 가리는 그랑프리가 한 달 앞으로 다가오면서 정상급 선수들의 경쟁에 관심이 쏠리고 있다. 통산 여섯 번째 우승에 도전하는 정종진과 대회 3연패를 노리는 임채빈이 우승 후보로 꼽히는 가운데 공태민과 황승호 등 추격자들의 활약도 주요 관전 요소다.

2026 그랑프리 경륜은 다음 달 25일부터 27일까지 광명스피돔에서 열린다. 한 해 동안의 성적을 기준으로 상위 112명에게 출전 자격이 주어지는 만큼 남은 기간 출전권 확보를 위한 경쟁도 이어지고 있다.

가장 주목받는 선수는 정종진(20기·SS·김포)과 임채빈(25기·SS·수성)이다. 정종진은 그랑프리에서 통산 다섯 차례 우승했으며, 임채빈은 2021년과 2023년부터 2025년까지 네 차례 정상에 올랐다. 올해 대회에서는 정종진의 통산 6승 달성과 임채빈의 3년 연속 우승 여부에 관심이 모인다.

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정종진(20기, SS, 김포) 사진제공=국민체육진흥공단

임채빈(25기, SS, 수성) 사진제공=국민체육진흥공단

두 선수의 최근 대상경륜 성적도 뛰어나다. 지난해와 올해 치러진 15차례 대회에서 정종진은 우승 8회, 준우승 7회를 기록했다. 임채빈 역시 같은 기간 7차례 우승하고 5차례 준우승했다.

특히 2024년 4월 대상경륜부터 올해 5월까지는 두 선수가 18개 대회 연속으로 나란히 입상하는 기록을 세웠다. 정상급 선수들이 경쟁하는 대회에서 두 선수가 장기간 상위권을 유지했다는 점에서 이번 그랑프리에서도 강력한 우승 후보로 평가받는다.

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다만 최근 상승세를 보이는 선수들이 양강 구도에 변화를 가져올 가능성도 있다. 공태민(24기·SS·김포)과 황승호(19기·S1·서울 개인)가 대표적이다.

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공태민은 2025~2026년 주요 대회에서 다섯 차례 3위를 기록했다. 올해도 6월과 9월, 11월 대회에서 잇달아 입상하며 꾸준한 성적을 이어가고 있다. 황승호는 지난 3월 부산에서 열린 대회에서 정종진에 이어 준우승을 차지했다. 전체 성적을 4위까지 끌어올리면서 다음 시즌 슈퍼특선 복귀 가능성도 높이고 있다.

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반면 기존 경쟁자들의 흐름은 다소 엇갈린다. 이재림(25기·S1·신사)은 6월 왕중왕전에서 준우승했지만 이후 낙차와 사고 기권 등으로 상승세가 주춤했다. 류재열(19기·SS·수성) 역시 4월 낙차 이후 8월 창원 특별경륜에서 3위를 기록했으나, 전체 성적은 7위로 내려왔다.

김우겸(27기·S1·김포), 정해민(22기·S1·수성), 황인혁(21기·S1·대전 개인)도 상위권 진입을 노리고 있다.

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공태민(24기, SS, 김포) 사진제공=국민체육진흥공단

황승호(19기, S1, 서울 개인) 사진제공=국민체육진흥공단

김우겸은 2월 대상경륜에서 정종진에 이어 2위를 차지했다. 9월에는 정종진과 임채빈을 상대로 선행 승부를 펼쳤으나 입상하지 못했다. 정해민은 2월 대회 실격 이후 5월 대상경륜에서 3위에 올랐으며, 현재 전체 성적 6위를 유지하고 있다. 황인혁은 2월 대상경륜에서 3위를 차지했고 9월과 11월에도 결승에 진출했다. 전체 성적 10위로 상위권에 이름을 올리고 있다.

이 밖에 김옥철(27기·S1·수성), 석혜윤(28기·S1·수성), 전원규(23기·S1·동서울), 성낙송(21기·S1·상남), 박진영(24기·S1·상남), 신인 박제원(30기·S1·충남 개인) 등도 복병으로 거론된다. 올해 주요 대회에서 입상하지는 못했지만 결승 진출 경험을 바탕으로 반전을 노리는 선수들이다.

경륜위너스 박정우 부장은 정종진과 임채빈의 우세를 전망하면서도 새로운 도전자가 등장할 가능성을 주목했다. 특히 올해 광명 대상경륜에서 강세를 보인 정종진이 그랑프리 통산 6승이라는 기록을 달성할지가 중요한 관전 요소라는 분석이다.

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그랑프리에서는 선수들의 기량뿐 아니라 경주 전개와 연대, 당일 컨디션 등도 결과에 영향을 미친다. 두 강자의 경쟁이 이어질지, 추격자들이 새로운 우승 후보로 떠오를지가 남은 시즌의 관심사다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com