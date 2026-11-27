21일 광명스피돔에서 개최한 경륜 건전화 및 불법도박 예방 캠페인. 사진제공=국민체육진흥공단

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국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 사행산업통합감독위원회(사감위) 등 관계기관과 함께 경륜·경정 이용자의 건전한 이용 습관 형성과 불법도박 예방을 위한 공동 캠페인을 진행했다.

이번 행사는 지난 12일 미사경정장과 21일 광명스피돔에서 두 차례 열렸다. 경륜경정총괄본부와 한국마사회, 강원랜드 등 8개 기관이 참여해 현장 방문객들에게 불법도박의 위험성과 건전한 경주권 구매 방법을 안내했다.

현장에서는 이용자들이 직접 참여하는 불법도박 근절 서약과 건전 이용 수칙 실천도 조사 등이 진행됐다. 특히 '1.3 가이드라인'을 소개하고 이용자들이 평소 지키고 있는 수칙에 스티커를 붙이는 방식으로 참여를 유도했다.

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1.3 가이드라인은 하루 이용 시간을 3시간 이내로 제한하고, 3경주 연속 구매했다면 다음 1경주는 쉬며, 한 경주에서 구매하는 금액을 최대 3만원으로 정하는 내용이다.

참여형 프로그램도 마련됐다. 행사장에서는 스톱워치를 이용해 13초를 맞히는 '13초 13 타임 맞추기' 이벤트가 열렸으며, 캠페인 프로그램을 마친 참가자들에게는 기념품이 제공됐다.

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경륜경정총괄본부는 이번 행사를 계기로 사감위와 관계기관 간 협력을 이어가고, 영업장 캠페인과 건전화 홍보, 과몰입 예방·완화 프로그램 등을 지속적으로 운영할 계획이다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 이용자 스스로 건전한 이용 수칙을 실천하는 것이 중요하다며 불법도박 예방과 건전 이용 문화 확산을 위한 공동 활동을 확대하겠다는 입장이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com