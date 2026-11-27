퀸즈투어 F&W 시리즈 선두를 달리고 있는 '라온포레스트'가 경주로를 달리고 있다. 라온포레스트는 27일 브리더스컵 퀸에서 시리즈 두 번째 우승에 도전한다. 사진제공=한국마사회

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올해 국내 최강 암말과 단거리 경주마를 가리는 두 차례 대상경주가 오는 27일 렛츠런파크 부산경남에서 열린다. 하반기 암말 최강자를 결정하는 '브리더스컵 퀸'과 서울·영남의 단거리 강자들이 경쟁하는 'KRA컵 스프린트'가 같은 날 개최되면서 경마팬들의 관심이 모이고 있다.

한국마사회에 따르면 이날 부경 제5경주에서는 브리더스컵 퀸(L·1800m), 제6경주에서는 KRA컵 스프린트(G3·1200m)가 펼쳐진다. 두 대회의 총상금은 각각 3억원과 5억원이다.

브리더스컵 퀸은 3세 이상 국산 암말들이 출전하는 퀸즈투어 F&W 시리즈의 최종 관문이다. 총 14두가 출전 등록을 마친 가운데 승점 650점으로 선두에 오른 '라온포레스트'와 '판타스틱밸류'의 세 번째 맞대결이 핵심 관전 요소다.

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두 경주마는 앞선 시리즈에서 한 차례씩 우승을 나눠 가졌다. 첫 관문인 제주특별자치도지사배(1400m)에서는 판타스틱밸류가 라온포레스트를 8마신 차로 제쳤다. 그러나 경상남도지사배(2000m)에서는 라온포레스트가 막판 추입으로 우승하며 흐름을 바꿨다. 이번에는 그 중간 거리인 1800m에서 다시 경쟁한다.

서울 소속 라온포레스트는 통산 35전 8승을 기록한 6세 암말이다. 경상남도지사배에서는 출발이 늦었지만 마지막 600m를 37초7에 주파하며 우승했다. 1800m 이상 경주에서도 12차례 출전해 10차례 3위 이내에 들었을 만큼 중장거리에서 강점을 보인다.

제주특별자치도지사배 우승마 '판타스틱밸류'가 경주에 나서고 있다. 판타스틱밸류는 브리더스컵 퀸에서 라온포레스트와 세 번째 맞대결을 펼친다. 사진제공=한국마사회

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영남의 판타스틱밸류는 통산 19전 7승을 기록 중인 4세 암말이다. 제주특별자치도지사배에서 압도적인 승리를 거뒀지만 경상남도지사배에서는 직선주로에서 추진력이 떨어지며 7위에 머물렀다. 이번 경주에서는 자신의 경주 흐름을 얼마나 안정적으로 유지하느냐가 관건이다. 라온포레스트와 판타스틱밸류는 각각 14번과 1번 게이트에서 출발한다.

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이어 열리는 KRA컵 스프린트에서는 3세 이상 경주마 16두가 1200m 거리에서 경쟁한다. 지난해까지 서울과 영남에서 별도로 개최됐던 KRA 스프린트가 올해 통합되면서 단거리 강자들이 하나의 우승컵을 놓고 맞붙게 됐다.

지난해 스프린터 시리즈 3관왕에 오른 '빈체로카발로'가 경주로를 질주하고 있다. 빈체로카발로는 27일 KRA컵 스프린트에서 우승을 노린다. 사진제공=한국마사회

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가장 관심을 끄는 경주마는 '빈체로카발로'와 '위너클리어'다. 서울 소속 빈체로카발로는 지난해 부산일보배와 SBS스포츠 스프린트, 서울마주협회장배를 모두 제패하며 한국경마 최초의 스프린터 시리즈 3관왕에 올랐다.

올해도 부산일보배와 SBS스포츠 스프린트에서 연속 우승했으며, 지난 9월 코리아스프린트(G1)에서는 일본 경주마들과 겨뤄 3위를 기록했다. 통산 성적은 28전 12승, 승률 42.9%로 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다.

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지난 10월 국제신문배에서 우승한 '위너클리어'가 경주로를 달리고 있다. 위너클리어는 KRA컵 스프린트에서 빈체로카발로와 다섯 번째 맞대결에 나선다. 사진제공=한국마사회

영남 소속 위너클리어는 통산 19전 8승을 기록한 4세 경주마다. 지난해 KRA 스프린트@영남에서 우승했으며, 빈체로카발로와의 네 차례 맞대결에서는 1승 3패를 기록했다.

최근에는 경기력을 회복하는 모습을 보였다. 지난 10월 국제신문배(G3·1400m)에서 늦은 출발로 13위에 머물렀으나 마지막 직선주로에서 앞선 말들을 추월하며 우승했다. 당시 6연승을 달리던 '로쉬'를 꺾었다는 점에서도 주목받았다.

이번 KRA컵 스프린트는 두 경주마의 다섯 번째 맞대결이다. 빈체로카발로가 기존 우위를 이어갈지, 최근 상승세를 탄 위너클리어가 설욕에 성공할지가 관심사다.

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두 경주는 각각 하반기 암말 시리즈의 최종전과 통합 단거리 대상경주라는 의미를 갖는다. 특히 연말 그랑프리를 앞두고 열리는 주요 승부인 만큼 출전마들이 어떤 성적을 거둘지 주목된다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com