지난 25일 서울경마공원에서 열린 '2026 국민드림마차 전달식'에서 한국마사회 사회공헌재단과 차량 지원 기관 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회 사회공헌재단이 농어촌 지역의 이동 편의와 복지서비스 접근성 개선을 위해 전국 복지시설과 공익법인에 차량 40대를 지원했다.

한국마사회 사회공헌재단은 지난 25일 서울경마공원에서 '2026년 국민드림마차 전달식'을 열고 농어촌 노인복지시설 37곳과 기후·생태 분야 비영리 공익법인 3곳에 차량을 전달했다고 26일 밝혔다.

국민드림마차는 대중교통 등 이동 인프라가 부족한 농어촌 지역에서 복지시설의 서비스 제공과 이용자 이동을 돕기 위한 사업이다. 지난 2004년 시작돼 올해까지 22년간 총 1171대의 차량을 지원했다.

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재단은 지난 6월부터 공모와 현장실사, 최종 심사를 거쳐 지원 기관 40곳을 선정했다. 각 기관의 이용 목적과 수요를 고려해 하이브리드 승합차 30대와 가솔린 경차 10대를 배정했다.

전달식에는 우희종 한국마사회 사회공헌재단 이사장 등 관계자들이 참석해 지원 기관에 차량 열쇠를 전달했다. 차량을 지원받은 기관들은 '소망카', '은빛 드림카', '오션마차' 등의 이름을 붙였다.

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우희종 이사장은 "이동의 제약으로 소외되는 이웃 없이 누구나 필요한 복지서비스를 누릴 수 있는 사회가 되기를 희망한다"며 지원 차량이 지역사회 복지 현장에서 실질적인 도움이 되기를 기대했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com