한국마사회가 과천시정보과학도서관에 도서 606권을 기증한 가운데 안미영 과천시정보과학도서관장(왼쪽)과 남근호 한국마사회 국민소통부장이 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 과천시 지역주민의 독서문화 활성화를 위해 과천시정보과학도서관에 1000만원 상당의 도서 606권을 기증했다고 26일 밝혔다.

기증 도서는 성인과 아동을 위한 인기도서로 구성됐다. 주민들이 다양한 분야의 책을 접할 수 있도록 마련했으며, 도서는 과천시 내 서점에서 구매해 지역 상권 활성화에도 힘을 보탰다.

한국마사회는 도서 기증을 기념해 독서 감상평 이벤트도 진행한다. 오는 30일부터 12월 16일까지 한국마사회 기증 스티커가 붙은 책을 읽은 뒤 과천시정보과학도서관 홈페이지 '이용자 마당-설문조사' 메뉴에 서평을 제출하면 된다.

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참여자 가운데 50명을 선정해 한국마사회 경주마 키링을 증정할 예정이다. 행사에 관한 자세한 사항은 도서관 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

한국마사회 관계자는 이번 기증이 주민들의 독서 활동과 문화생활에 도움이 되기를 기대한다며 지역사회와 연계한 사회공헌활동을 이어가겠다는 입장을 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com