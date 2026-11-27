한국마사회가 재난과 사고 등 비상 상황에 대비한 업무연속성경영시스템 국제표준 'ISO 22301' 인증을 처음 획득했다. 사진은 경기도 과천시 한국마사회 본관 전경. 사진제공=한국마사회

Advertisement

Advertisement

한국마사회가 재난이나 사고 등 비상 상황에서도 주요 업무를 유지하고 신속하게 복구할 수 있는 관리체계를 인정받았다.

한국마사회는 한국경영인증원의 심사를 거쳐 업무연속성경영시스템 국제표준인 'ISO 22301' 인증을 처음 획득했다고 26일 밝혔다.

ISO 22301은 화재와 지진, 전산장애 등으로 업무가 중단될 위험에 대비해 조직의 핵심 기능을 보호하고, 사고 발생 시 대응과 복구가 가능하도록 관리체계를 갖췄는지 평가하는 국제표준이다.

Advertisement

한국마사회는 이번 인증을 위해 기존 기능연속성계획을 재검토하고 업무별 위험요인과 복구 방안을 정비했다. 업무영향분석(BIA)과 위험 평가를 통해 핵심 기능을 선정하고, 복구목표시간(RTO)과 대응 절차도 구체화했다.

이를 바탕으로 경마방송 송출과 말산업 육성, 말 등록 등 주요 업무의 중단 가능성에 대비하는 체계를 마련했다. 조직별 역할과 책임을 정리하고 비상대응 절차 및 업무복구 계획도 연계했다.

Advertisement

한국마사회는 앞으로 부서별 교육과 모의훈련, 자체점검 등을 통해 위기 대응체계를 지속적으로 보완할 계획이다.

Advertisement

우희종 한국마사회 회장은 이번 인증을 계기로 재난 상황에서도 국민과 고객에게 제공하는 핵심 서비스의 안정성을 높이고 업무연속성 관리체계를 강화해 나가겠다는 입장을 밝혔다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com