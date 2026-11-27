오는 29일 일본 도쿄경마장에서 제46회 재팬컵이 개최된다. 사진제공=한국마사회

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세계 정상급 경주마들이 일본 도쿄에서 우승을 놓고 격돌한다. 지난해 일본 경주마들의 20년 연속 우승 행진을 저지한 프랑스의 '칼란다간'이 대회 2연패에 도전하는 가운데 일본과 영국의 강자들이 정상 탈환에 나선다.

한국마사회에 따르면 제46회 재팬컵(G1·2400m)이 오는 29일 오후 3시 40분 일본 도쿄경마장에서 열린다. 1981년 시작된 재팬컵은 세계 각국의 우수한 경주마를 초청해 치르는 일본의 대표적인 국제경마대회다. 딥임팩트와 아몬드아이, 이퀴녹스 등 일본을 대표하는 명마들이 역대 우승마에 이름을 올렸다.

올해 총상금은 10억9000만엔이며 우승상금은 5억엔이다. 일본중앙경마회(JRA)는 올해부터 지정된 해외 주요 경주 우승마가 재팬컵까지 제패할 경우 지급하는 특별보너스를 최대 500만달러로 확대했다. 보너스까지 포함한 최대 수령 가능액은 약 820만달러다.

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지난해 재팬컵에서 우승한 프랑스 경주마 '칼란다간'이 경주로를 질주하고 있다. 칼란다간은 올해 대회 2연패에 도전한다. 사진제공=한국마사회

영국 경주마 '옴부즈맨'이 경주로를 달리고 있다. 옴부즈맨은 제46회 재팬컵에서 칼란다간과 우승 경쟁을 펼칠 것으로 예상된다. 사진제공=한국마사회

가장 주목받는 경주마는 프랑스의 칼란다간이다. 지난해 재팬컵에서 2분20초3의 일본중앙경마 신기록으로 우승하며 20년 만에 해외 원정마의 정상 등극을 이끌었다. 2025년 세계 최고 경주마로 선정된 칼란다간은 올해 대회 2연패를 노린다.

영국의 '옴부즈맨'도 강력한 우승 후보다. 직전 출전한 영국 챔피언 스테이크스(G1)에서 칼란다간을 꺾었으며, 통산 다섯 차례 G1 경주에서 정상에 올랐다. 올해 국제레이팅은 131이다. 다만 주로 중거리에서 활약해 온 만큼 처음 도전하는 2400m에 얼마나 적응할지가 변수다.

2024년 일본 더비 우승마 '다논데사일'이 경주를 앞두고 이동하고 있다. 다논데사일은 제46회 재팬컵에서 일본 경주마의 정상 탈환에 도전한다. 사진제공=한국마사회

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일본에서는 '다논데사일'이 설욕에 나선다. 2024년 일본 더비 우승마인 다논데사일은 지난해 두바이 시마 클래식(G1·2410m)에서 칼란다간을 제압했다. 지난해 재팬컵에서는 3위에 머물렀지만, 최근 천황상 가을(G1·2000m)에서 우승하며 상승세를 이어가고 있다.

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지난해 재팬컵에서 준우승한 '마스커레이드볼'을 비롯해 올해 오사카배와 천황상 봄을 제패한 '크루아뒤노르', 영국과 아일랜드 오크스 우승마 '미니호크' 등도 출전을 준비하고 있다.

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이번 대회는 칼란다간의 2연패 여부뿐 아니라 일본 경주마들이 지난해 해외 원정마에게 내준 우승컵을 되찾을 수 있을지가 핵심 관전 요소다. 옴부즈맨을 비롯한 유럽 강자들의 도전까지 더해지면서 도쿄 잔디주로에서 치열한 우승 경쟁이 펼쳐질 전망이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com