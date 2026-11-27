25일 한국마사회 본관 대회의실에서 열린 '제2회 말산업 창업기업 발굴·육성 오픈이노베이션 BUILD X 성과공유회'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 말산업 분야 창업기업의 기술 실증 성과를 공유하고 사업화 지원 방안을 논의하는 자리를 마련했다.

한국마사회는 지난 25일 본관 대회의실에서 서울창조경제혁신센터와 공동으로 '제2회 말산업 창업기업 발굴·육성 오픈이노베이션 BUILD X 성과공유회'를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 한국마사회의 말산업 전문성과 현장 인프라를 창업기업의 기술에 접목한 실증 결과를 점검하고, 향후 사업화와 협력 방안을 모색하기 위해 열렸다.

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행사에서는 지난해 참여기업인 실비아헬스와 온텔리에이아이의 사례 발표에 이어 올해 참여한 창업기업들이 기술 실증(PoC) 결과와 사업화 계획을 소개했다.

말산업 혁신과 창업생태계 활성화에 기여한 우수기업 6곳에 대한 표창도 진행됐다. 선정 기업은 월리테라피, 스토리피크글로벌, 브로즈, 실비아헬스, 온텔리에이아이, 아티젠스페이스다.

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협력기관 부문에서는 한국농업기술진흥원과 한국특허전략개발원, 서울·대구창조경제혁신센터, 경기콘텐츠진흥원 등 관계자들이 표창을 받았다.

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엄영석 한국마사회 말산업본부장은 "창업기업의 혁신적인 아이디어와 한국마사회의 전문성이 만나 말산업의 새로운 가능성을 열어가고 있다"며 "우수한 기술이 현장 실증에 그치지 않고 실질적인 사업화와 시장 진출로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

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한국마사회는 앞으로도 창업기업 및 관계기관과의 협력을 확대하고 투자 유치와 판로 개척 등을 지원할 계획이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com