한국마사회가 제작을 지원한 AI 단편영화 '토의 간'의 한 장면. 이 작품은 제52회 서울독립영화제 AI 시네마 기획전에 초청돼 오는 29일 CGV 청담에서 상영된다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 주최한 인공지능(AI) 영상공모전 수상작들이 제52회 서울독립영화제를 통해 관객과 만난다.

한국마사회는 오는 29일 오후 8시 30분 CGV 청담에서 AI 영상공모전 수상작 특별전을 개최한다고 26일 밝혔다. 상영이 끝난 뒤에는 참여 감독들이 관객들과 작품에 관한 이야기를 나누는 '감독과의 대화(GV)'도 진행한다.

말을 소재로 한 AI 영상 콘텐츠를 발굴하기 위해 마련된 이번 공모전에는 전 세계 83개국에서 1116편이 출품됐다. 특별전에서는 말과 인간의 공존, 교감, 우정 등을 주제로 제작된 일반 영상 부문 수상작 6편이 상영된다.

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한국마사회가 제작에 참여한 AI 단편영화 '토의 간'도 서울독립영화제 AI 시네마 기획전에 초청됐다. '삼식이 삼촌'의 신연식 감독과 강승표 AI 감독이 참여한 15분 분량의 작품으로, 고전 설화 '별주부전'을 새롭게 해석했다. 간을 빼앗긴 토끼를 구하기 위해 말과 동물 친구들이 용궁으로 향하는 이야기를 담았다.

지난 10월 서울경마공원 동물영화제에서 처음 공개된 '토의 간'은 27일 낮 12시 CGV 압구정에서 쇼케이스를 진행하고, 29일 오후 6시 CGV 청담에서 일반 관객을 대상으로 상영된다.

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한국마사회는 앞으로도 AI 기반 콘텐츠 창작자 발굴과 작품 제작, 유통 지원을 확대해 말문화 콘텐츠의 활용 범위를 넓혀 나갈 계획이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com