챗지피티 제작

Advertisement

Advertisement

추위로 야외활동이 줄고 실내에서 보내는 시간이 길어지는 겨울철에는 식단이 단조로워지지 않도록 영양 관리에 신경 써야 한다. 특히 우리나라 국민은 평소 칼슘 섭취량이 권장 수준에 미치지 못하는 만큼 칼슘이 풍부한 식품을 꾸준히 챙겨 먹는 것이 중요하다. 이에 칼슘과 단백질을 함께 공급하는 우유가 겨울철 부족하기 쉬운 영양소를 간편하게 보충할 수 있는 식품으로 꼽힌다.

한국영양학회가 지난 10월 발간한 '2026 한국인 영양 팩트시트'에 따르면 우리나라 1세 이상 국민의 칼슘 섭취량은 권장섭취량의 67.3%에 그쳤으며, 평균필요량보다 적게 섭취한 국민은 70.9%에 달했다. 질병관리청의 2022~2024년 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과로, 국민 10명 중 7명가량이 식사를 통해 칼슘을 충분히 섭취하지 못하고 있는 셈이다.

우유는 우리나라 국민의 주요 칼슘 공급원이다. 한국보건산업진흥원의 2023년 국민영양통계에 따르면 우유는 국민 전체 칼슘 섭취량의 16.3%를 차지해 개별 식품 가운데 가장 높은 기여율을 보였다. 우유 한 잔(200mL)에는 약 200~220mg의 칼슘이 들어 있어 하루 칼슘 권장섭취량 800mg을 기준으로 약 4분의 1을 보충할 수 있다. 우유 속 칼슘은 체내 흡수율이 비교적 높으며, 근육 형성과 유지에 필요한 양질의 단백질도 한 잔당 약 6~7g 들어 있어 두 영양소를 함께 섭취할 수 있다.

Advertisement

칼슘은 뼈와 치아를 구성하는 것은 물론 근육 수축과 신경 전달에도 관여하는 필수 영양소로, 성장기부터 노년기까지 꾸준히 섭취해야 한다. 특히 겨울철에는 낮 시간이 짧아지고 야외활동이 줄면서 칼슘 흡수를 돕는 비타민 D의 체내 합성량도 감소할 수 있어 칼슘 섭취와 비타민 D 관리에 함께 신경 써야 한다.

대표적인 칼슘 공급원인 우유·유제품의 섭취도 개선이 필요한 것으로 나타났다. 질병관리청이 올해 8월 발표한 2022~2024년 국민건강영양조사 분석 결과에 따르면 우리나라 성인의 식생활평가지수는 100점 만점에 58.6점이었으며, 우유·유제품과 과일, 잡곡 등의 섭취를 늘릴 필요가 있는 것으로 조사됐다. 칼슘 섭취 부족을 개선하기 위해서는 우유와 유제품 등 칼슘이 풍부한 식품을 평소 식단에 포함하는 것이 중요하다.

Advertisement

별도의 조리 과정 없이 마실 수 있다는 점도 우유의 장점이다. 아침 식사에 우유를 곁들이거나 간식으로 마시면 칼슘과 단백질 섭취량을 늘릴 수 있으며, 추운 겨울에는 따뜻하게 데워 마셔도 칼슘 함량에 큰 변화가 없다.

Advertisement

겨울철 영양 관리의 기본은 평소 부족한 영양소를 식사를 통해 꾸준히 보충하는 것이다. 다양한 식품을 고르게 섭취하고 적절한 신체활동을 병행하면서 매일 우유 한 잔을 챙기는 습관은 부족한 칼슘을 보충하는 간편한 실천 방법이다.