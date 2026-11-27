무신사 스탠다드가 27일 서울 성동구 서울숲에 약 800평 규모의 국내 최대 플래그십 스토어를 개점했다. 건물 옥상에는 임지빈 작가의 대형 조형물 '위시(WISH)'가 설치됐다. 사진제공=무신사

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의류 매장 한편에 예술가의 작품인 테이블과 의자가 놓였다. 이곳에서 커피를 만드는 것은 사람이 아닌 로봇이다. 옷을 구매하지 않더라도 커피를 마시며 시간을 보내거나 예술작품을 감상할 수 있다. 무신사 스탠다드가 서울숲에 패션과 문화, 예술을 결합한 새로운 형태의 오프라인 매장을 선보였다.

공식 개점을 하루 앞둔 지난 26일 찾은 서울 성동구 왕십리로의 '무신사 스탠다드 서울숲 랜드마크 스토어'. 2021년 홍대점을 시작으로 오프라인 사업을 확대해 온 무신사 스탠다드의 국내 46번째 매장이다. 지상 3개 층, 약 800평(2645㎡)에 달하는 국내 최대 규모의 매장에는 의류 판매를 넘어 고객의 방문 목적 자체를 다양화하려는 무신사 스탠다드의 전략이 담겼다.

매장 3층에는 여성복과 아동복 사이로 이색적인 공간이 들어섰다. 무신사의 영문명 'MUSINSA'를 역순으로 배열해 이름 붙인 '카페 아즈니섬(ASNISUM)'이다. 무신사 스탠다드가 매장 내 식음료(F&B) 공간을 마련한 것은 이번이 처음으로, 무인 로봇 바리스타가 커피를 제조한다.

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카페를 구성하는 가구에도 예술적 요소를 더했다. 테이블과 의자는 건축적 요소를 가구 디자인에 접목해 온 황형신 작가의 작품이다. 건물 옥상에는 일상 속 예술을 주제로 작업해 온 임지빈 작가의 약 6m 높이 대형 조형물 '위시(WISH)'를 설치했다. 향후 매장 내 전시 작품도 교체하며 새로운 문화 콘텐츠를 선보일 예정이다.

자체 브랜드의 상품으로만 매장을 채우지 않았다는 점도 눈에 띄었다. 1층에는 국내외 패션 브랜드를 소개하는 '팝업 스페이스'를 마련했다. 개점에 맞춰 이곳을 채운 것은 덴마크 코펜하겐을 기반으로 활동하는 패션 브랜드 '엘리엇 에밀(HELIOT EMIL)'과의 협업 컬렉션이다. 비대칭 구조와 금속 장식이 돋보이는 의류는 간결한 디자인을 특징으로 하는 무신사 스탠다드의 기존 상품들과 대비됐다.

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무신사 스탠다드는 매월 이 공간의 콘텐츠를 교체하고 국내 신진 패션 브랜드에도 상품을 선보일 기회를 제공할 계획이다.

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무신사 스탠다드 서울숲 랜드마크 스토어 1층 팝업 공간에 덴마크 패션 브랜드 '엘리엇 에밀'과 협업한 컬렉션이 전시돼 있다. 사진제공=무신사

이날 매장 안내를 맡은 선진영 무신사 스탠다드 오프라인 사업 총괄은 국내 디자이너와 협업한 상품이 중국 현지 매장에서도 좋은 반응을 얻었다며 "국내 디자이너가 저희 브랜드를 통해서 해외에도 같이 나갈 수 있는 계기가 될 거라고 보고 있다"고 말했다.

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패션과 엔터테인먼트를 결합한 상품도 눈에 띄었다. 넷플릭스와 협업한 상품을 비롯해 농심, 카카오프렌즈, CJ제일제당의 스팸, SM타운 등 다양한 브랜드 및 IP(지식재산권)를 활용한 콘텐츠를 만나볼 수 있었다. 커스텀 공간인 '무탠꾸'에서는 고객이 원하는 디자인을 선택해 자신만의 티셔츠를 제작할 수 있다. 제작에 소요되는 시간은 약 15분이다.

상품 구성에도 변화를 줬다. 서울 지역 매장 중 처음으로 남성복과 여성복, 스포츠, 키즈, 홈, 뷰티 등 무신사 스탠다드의 모든 상품군을 갖췄다. 합리적인 가격의 기본 의류뿐 아니라 100% 캐시미어 니트 등 고급 소재를 활용한 프리미엄 상품부터 화장품, 향수, 디퓨저, 텀블러까지 소비자의 일상 전반으로 상품 영역을 넓혔다.

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무신사 스탠다드 서울숲 랜드마크 스토어 3층에 마련된 '카페 아즈니섬'에서는 무인 로봇 바리스타가 커피를 제조한다. 사진제공=무신사

무신사 스탠다드가 매장 내 처음 선보인 식음료 공간 '카페 아즈니섬'에 황형신 작가의 가구 작품이 배치돼 있다. 사진제공=무신사

공간의 변화와 함께 주목할 만한 것은 배송 서비스다. 무신사 스탠다드는 서울숲 매장을 기점으로 오프라인 매장에 배송 및 재고 운영 기능을 부여한다.

매장에서 12만원 이상 구매한 고객은 성동구와 광진구, 동대문구 내 지정한 장소에서 상품을 당일 받아볼 수 있다. 구매한 상품을 숙소로 보내고 관광 일정을 이어갈 수 있다는 점에서 외국인 관광객의 쇼핑 편의도 높일 수 있다.

온라인에서 재고가 소진된 상품을 오프라인 매장의 물량으로 판매하는 '스토어 직배송' 서비스도 처음 도입한다. 온라인과 오프라인으로 나뉘어 있던 재고를 연계해 소비자의 구매 기회를 늘리고 매장 운영의 효율성을 높이겠다는 전략이다.

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무신사는 매장을 찾은 고객의 발길을 주변 상권으로 연결하는 데도 공을 들이고 있다. 연말까지 서울숲 일대 무신사 매장 5곳과 식당, 카페, 편집숍 등 지역 제휴 매장 32곳이 참여하는 '서울숲 체크인' 캠페인을 진행한다.

무신사 스탠다드 관계자는 "무신사 스탠다드 서울숲 랜드마크 스토어는 국내 최대 규모의 플래그십에 걸맞은 상품 경쟁력과 서비스를 바탕으로 향후 국내외 오프라인 사업의 성장을 견인할 전략적 거점"이라며 "이번 매장 오픈을 계기로 성수역과 연무장길을 중심으로 형성된 K-패션 쇼핑 동선을 서울숲까지 확장하고, 무신사 스탠다드를 찾는 국내외 고객의 발길이 지역의 다양한 상점으로 이어지는 선순환 구조를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com