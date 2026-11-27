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에이피알이 더마 스킨케어 브랜드 '닥터멜락신'을 약 3900억원에 인수한다. 기존 메디큐브에 이어 새로운 뷰티 브랜드를 확보하면서 글로벌 시장 공략과 사업 포트폴리오 확대에 나선다.

에이피알은 27일 닥터멜락신 운영사인 브랜드501의 지분 87.3%를 취득하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 지난 26일 공시한 내용에 따르면 구주 74.35%를 약 3200억원에 인수하고, 제3자배정 유상증자를 통해 신주 12.95%를 약 700억원에 취득하는 방식이다.

총 인수 금액은 약 3900억원이며 취득 예정일은 12월 31일이다. 거래가 마무리되면 에이피알은 브랜드501의 최대주주로서 경영권을 확보하고, 해당 회사를 연결 자회사로 편입할 예정이다.

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다만 기존 브랜드501 경영진은 일부 지분을 유지한다. 에이피알은 기존 경영진 및 핵심 인력과 협력해 브랜드 운영의 연속성을 확보할 계획이다. 유상증자로 브랜드501에 유입되는 700억원은 향후 사업 확장에 활용된다.

닥터멜락신은 피부 고민별 제품을 선보이는 더마 스킨케어 브랜드로, 미국 틱톡샵을 중심으로 성장해 왔다. 이커머스 데이터 분석 플랫폼 참닷아이오에 따르면 올해 상반기 매출 기준 미국 틱톡샵 뷰티 브랜드 순위에서 2위를 기록했다.

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에이피알은 닥터멜락신의 유통망을 기존 틱톡샵에서 아마존 등으로 넓히고, 오프라인 판매 채널과 북미 이외 지역으로도 사업을 확대할 방침이다. 자체적으로 축적한 해외 유통 및 마케팅 역량을 활용해 브랜드 성장을 지원한다는 구상이다.

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메디큐브와 닥터멜락신은 각각 독립적인 브랜드로 운영한다. 제품 개발과 유통 전략은 브랜드별로 차별화하면서 글로벌 유통망과 마케팅·운영 인프라는 공동 활용해 사업 효율성을 높일 계획이다.

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에이피알 관계자는 "닥터멜락신은 높은 성장 잠재력을 보유한 브랜드로, 에이피알의 사업 역량이 결합되면 글로벌 메가 브랜드로 도약할 것으로 기대된다"며 "이번 인수를 계기로 글로벌 핵심 시장에서의 지배력을 높이는 동시에, 브랜드 포트폴리오를 다각화해 중장기 성장 기반을 강화할 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com