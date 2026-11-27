[스포츠조선 장종호 기자] 알츠하이머 치매의 원인 단백질(베타아밀로이드)이 없는 사람도 뇌의 미세혈관이 손상되면 기억력과 판단력이 급격히 떨어질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 단순 노화로 치부되던 뇌 MRI상 '백질고신호(White Matter Hyperintensities)' 병변이 실제 인지기능 저하를 유발하는 핵심 원인임을 국내 연구진이 규명했다.

인제대학교 일산백병원 신경과 이영건 교수팀과 연세대학교 세브란스병원 핵의학과 윤미진 교수팀이 치매 원인 단백질인 베타아밀로이드가 없는 환자에서도 뇌의 작은 혈관 손상으로 발생하는 백질고신호가 기억력과 판단력 저하를 유발하는 핵심 원인이라는 사실을 규명했다.

이번 연구 결과는 세계적인 신경과학 분야 국제학술지 'Neurology'에 게재됐다.

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연구팀은 베타아밀로이드가 검출되지 않았음에도 기억력과 집중력이 저하되는 환자가 적지 않다는 임상적 의문에서 연구를 시작했다.

이를 확인하기 위해 2017년부터 2022년까지 50세 이상 경도인지장애 환자 141명과 정상 대조군 83명을 대상으로 연구를 수행했다.

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참가자 모두에게 MRI를 이용해 백질 손상 정도를 평가하고, FDG-PET 검사를 통해 뇌 포도당 대사량을 측정했으며, 기억력·집중력·실행기능 등 다양한 인지기능 검사를 함께 시행했다.

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연구 결과, 뇌실 주변 백질 손상이 심할수록 뇌의 포도당 대사가 감소하는 것으로 나타났다. 특히 기억력과 사고, 집중력에 중요한 역할을 하는 후대상피질(Posterior Cingulate Cortex)에서 대사 감소가 가장 뚜렷하게 관찰됐다.

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이는 뇌의 작은 혈관이 손상되면 뇌세포의 에너지 사용이 감소하고, 결국 신경세포 기능 저하로 이어질 수 있음을 의미한다.

인지기능 저하의 기전도 영역별로 차이를 보였다. 기억력은 백질 손상이 심할수록 직접적으로 저하됐다. 언어 기억력과 시각 기억력 모두 백질 손상 정도와 밀접한 연관성을 보였으며, 혈관 손상 자체가 기억력 저하의 주요 원인으로 확인됐다.

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반면 계획을 세우거나 문제를 해결하는 실행기능은 다른 양상을 보였다. 백질 손상이 먼저 뇌의 에너지 대사를 감소시키고, 이러한 대사 저하가 실행기능 저하를 유발하는 매개 역할을 하는 것으로 분석됐다.

이번 연구는 MRI에서 백질 손상을 확인하는 것뿐 아니라 FDG-PET 검사를 함께 활용하면 인지기능 저하의 원인을 보다 정확하게 규명할 수 있음을 보여준다.

특히 베타아밀로이드가 없는 환자에서도 뇌 소혈관 손상을 조기에 발견하고 적극적으로 관리하는 것이 혈관성 인지장애 예방과 치료에 중요하다는 근거를 제시했다.

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연구팀은 이번 연구 결과가 향후 혈관성 인지장애의 조기 진단은 물론 환자 맞춤형 치료 전략 수립과 신약 개발 연구에도 활용될 것으로 기대하고 있다.

이영건 교수는 "이번 연구는 알츠하이머 치매 원인 단백질이 없는 환자에서도 뇌 소혈관 손상이 인지기능 저하를 일으킬 수 있다는 사실을 확인한 성과"라며 "특히 기억력 저하와 실행기능 저하는 서로 다른 기전으로 발생한다는 점을 규명했다는 데 의미가 있다"고 말했다.

이어 "MRI와 FDG-PET 검사를 함께 활용하면 환자의 상태를 보다 정확하게 평가할 수 있으며, 혈관성 인지장애의 조기 진단과 맞춤형 치료 전략을 마련하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com