자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 스웨덴의 한 의료검사 기관에서 암 종류를 잘못 판독해 환자가 음경과 전립선, 방광을 모두 제거하는 대수술을 받은 사실이 뒤늦게 드러났다.

스카라보리 신문 등 현지 매체에 따르면, 지난 2023년 스웨덴 스카라보리 병원 의료진은 한 남성 환자의 전립선 조직을 떼어내 스위스계 의료검사 기업 '유니랩스(Unilabs)'의 현지 병리검사실에 정밀 검사를 의뢰했고, 검사실 측은 '전립선암'이라는 진단을 내렸다.

문제는 의료진이 암의 요도 전이 여부를 살피기 위해 추가 조직검사를 진행하면서 불거졌다. 새 조직에서 앞선 진단과는 전혀 다른 '편평세포암' 소견이 나온 것이다.

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이에 유니랩스 소속 다른 병리 전문의와 스웨덴 스코네대학병원 전문의들이 기존 검체까지 모두 다시 정밀 분석한 결과, 환자의 암은 애초에 전립선암이 아니라 요도나 음경에서 시작됐을 가능성이 큰 편평세포암이었던 것으로 뒤늦게 밝혀졌다.

처음부터 암의 종류를 잘못 짚으면서 적기 치료를 놓친 사이 병세는 악화했고, 결국 환자는 음경과 전립선, 방광을 모두 절제하는 대수술을 받아야 했다. 이와 함께 배에 인공 구멍을 내어 소변과 대변을 몸 밖으로 빼내는 '요루'와 '장루'까지 설치해 평생 영구적인 장애를 안고 살아가게 됐다.

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유니랩스 측은 이번 오진으로 환자에게 돌이킬 수 없는 중대한 의료 피해가 발생했음을 인정했다. 다만 처음부터 정확한 진단을 내렸더라도 광범위한 절제 수술을 피할 수 있었을지에 대해서는 현재로선 단정하기 어렵다고 밝혔다.

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피해 환자는 이번 일을 '유감스러운 사건'이라고 언급하면서도, 다른 환자에게 같은 비극이 되풀이되지 않도록 철저한 예방책을 마련해 달라고 당부한 것으로 전해졌다.

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이번 오진 경위는 2026년 초 최종 확인됐으며, 유니랩스는 최근 스웨덴 당국에 이를 보고했다.

오진을 낸 담당 전문의의 징계 여부나 환자에 대한 구체적인 배상 규모는 아직 공개되지 않았다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com