[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교춘천성심병원(병원장 조재호)은 25일 연구동 9층 도헌홀에서 강원지역 의료기관 간 진료협력체계 강화 및 상생협력을 위한 '2026년 지역사회 협력병·의원 행정관리자 세미나'를 개최했다.

이번 세미나는 상급종합병원 구조전환 지원사업과 포괄 2차 종합병원 지원사업 등 정부의 의료전달체계 개편에 발맞춰 지역 의료기관 간 협력 기반을 강화하고, 환자 의뢰·회송 활성화 및 효율적인 의료자원 활용을 도모하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 강원지역 23개 협력 병·의원 행정관리자 및 실무자 등 총 36명이 참석했다.

세미나는 조재호 병원장의 환영사를 시작으로 ▲진료협력센터 소개(춘천성심병원 진료협력센터 김정은 간호사) ▲의료기관 실무자의 의료분쟁 위험관리(재단본부 최장섭 변호사) ▲병원 위기관리 커뮤니케이션(재단본부 조한민 홍보국장) ▲의료분쟁 대응 실무(춘천성심병원 김상균 원무팀장) 순으로 진행됐다.

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특히 이번 세미나에서는 의료기관 운영 과정에서 발생할 수 있는 다양한 위기상황을 법률·홍보·원무 등 분야별 관점에서 다뤘으며, 의료분쟁 예방 및 대응, 환자·보호자와의 효과적인 소통 등 의료기관 행정현장에 필요한 실무 지식과 대응 방안을 공유했다.

세미나 이후에는 참석자 간 간담회를 통해 지역 의료기관 관계자들이 상호 교류하고 협력관계를 공고히 하는 시간도 마련됐다.

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강원특별자치도는 지역 간 지리적 접근성과 의료자원 분포의 차이로 인해 의료기관 간 긴밀한 연계와 역할 분담이 중요한 지역이다. 특히 중증·응급환자의 신속한 치료와 급성기 치료 이후 지속적인 진료를 위해서는 대학병원과 지역 병·의원 간 유기적인 진료협력체계 구축이 필수적이다.

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이에 한림대춘천성심병원은 진료협력센터를 중심으로 지역 협력 의료기관과의 소통을 강화하고 있으며, 환자의 상태와 치료 단계에 따른 적정 의료기관 연계, 안전한 전원 및 의뢰·회송 활성화 등을 통해 연속성 있는 의료서비스 제공에 힘쓰고 있다.

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조재호 병원장은 "지역주민이 필요한 시기에 적절한 의료서비스를 제공받기 위해서는 개별 의료기관의 역량뿐 아니라 지역 의료기관 간 긴밀한 협력체계 구축이 중요하다"며 "앞으로도 지역 의료기관과의 상생협력을 바탕으로 환자 중심의 진료협력체계를 강화하고, 지역 내에서 필요한 의료서비스가 유기적으로 제공되는 지역완결형 의료체계 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com