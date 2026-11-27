[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 최근 국민건강보험공단이 주관한 '2026년 간호·간병통합서비스 우수기관'에 충청권에서 유일하게 이름을 올리며, 공단 이사장 표창까지 수상하는 영예를 안았다.

간호·간병통합서비스는 보호자나 개인 간병인 없이 병원의 전문 간호인력이 환자를 24시간 전담해 돌보는 제도다. 환자와 가족의 간병비 부담을 덜어주고, 보다 안전하고 쾌적한 입원 환경을 조성하기 위해 운영되고 있다.

국민건강보험공단은 전국 837개 참여기관을 대상으로 서비스 운영 실적과 통합병상 비율 등을 종합적으로 평가해 우수기관을 선정했다. 특히 전국 우수기관 중 성과가 탁월한 2개 기관에게는 국민건강보험공단 이사장 표창을 수여했다.

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시상식은 26일 세종시 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부 대회의실에서 열렸으며, 이 자리에서 순천향대천안병원 공현희 간호부장은 '환자 안전 중심의 간호간병통합서비스 운영'을 주제로 우수사례를 발표해 큰 호응을 얻었다.

이문수 병원장은 "환자들이 쾌적한 환경에서 치료에 전념할 수 있도록 최적의 입원환경과 전문적인 간호체계를 갖추고 있다"면서, "수준 높은 간호 역량을 바탕으로 환자들에게 더욱 신뢰받는 병원을 만들어가겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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