[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교병원이 개원 20주년을 기념해 오는 12월 4일 고혈압·부정맥 등 심장혈관질환 환자와 시민을 대상으로 '제18회 심장의 날' 건강강좌를 개최한다. 건강강좌는 오전 11시 30분부터 오후 1시 30분까지 별관 4층 차후영홀에서 진행되며 온라인으로도 실시간 중계된다.

이날 강의는 ▲시술로 치료하는 심근경색증과 판막질환(심장혈관내과 양인호 교수) ▲심장 건강을 위한 슬기로운 식생활(김정은 임상영양사) ▲부정맥, 무엇이든 물어보세요(심장혈관내과 진은선 교수) ▲고혈압, 다 알려드립니다(심장혈관내과 손일석 교수)의 내용으로 진행된다. 강의가 끝난 뒤에는 참석자들의 궁금증을 풀어주는 질의응답 시간도 이어진다.

이번 건강강좌는 심근경색증과 판막질환, 부정맥, 고혈압 등 주요 심장혈관질환에 대한 올바른 정보를 제공하고 일상생활에서 실천할 수 있는 심장 건강 관리법을 알리기 위해 마련됐다. 온라인 강의는 아래 QR코드를 통해 병원 공식 유튜브 라이브로 시청 가능해 현장 참석이 어려운 환자와 시민도 참여할 수 있다.

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한편, 강동경희대병원 심장혈관센터는 지난 9월 심혈관촬영실을 확장하고 심장전기생리학검사실을 신설해 심장혈관질환 진료 체계를 한층 강화했다. 앞으로도 분야별 전문 의료진과 첨단 시술 인프라를 바탕으로 지역 주민에게 안전하고 수준 높은 심장 치료 환경을 제공해 나갈 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com