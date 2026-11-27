[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진)은 환자와 가족이 진단과 치료 과정에서 마주하는 이런 궁금증을 풀어주는 '췌장암의 날 건강강좌'를 11월 30일 오전 11시부터 낮 12시 30분까지 본관 3동 4층 미카엘홀에서 개최한다.

췌장암은 배 안쪽 깊숙이 자리한 췌장에 생기는 암이다. 초기에는 뚜렷한 증상이 없는 경우가 많고, 복통이나 체중 감소가 나타나더라도 다른 소화기질환과 구분하기 어려워 조기에 발견하기 쉽지 않다. 진단 후에는 암의 진행 정도와 환자의 전신 상태 등을 고려해 치료 계획을 세운다.

▲췌장과 췌장암 바로 알기(외과 신아름 교수)에서는 췌장의 역할과 췌장암을 초기에 발견하기 어려운 이유를 살펴본다. ▲췌장암의 진단(소화기내과 정회훈 교수)에서는 췌장암이 의심될 때 시행하는 주요 검사와 각 검사에서 무엇을 확인하는지 설명한다. ▲췌장암의 수술적 치료(외과 김한바로 교수)에서는 수술 가능 여부를 어떻게 판단하고, 암이 생긴 위치에 따라 수술 방법이 어떻게 달라지는지 소개한다. ▲췌장암의 항암치료(소화기내과 박재근 교수)에서는 항암치료를 언제 시작하는지, 환자마다 치료 순서와 목표가 달라지는 이유를 설명한다. ▲췌장암 환자의 식이요법(영양팀 신소연 임상영양사)에서는 치료 중 식욕이 떨어지거나 한 끼를 충분히 먹기 어려울 때 식사를 어떻게 챙길 수 있는지 안내한다.

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강연 후에는 전체 강사진이 참여하는 질의응답 시간이 마련된다. 참석자들은 검사와 치료 과정, 치료 중 식사 관리 등 평소 궁금했던 점을 강사진에게 직접 물을 수 있다.

소화기내과 박재근 교수는 "췌장암 진단을 받으면 환자와 가족은 '수술부터 하는지, 항암치료부터 하는지', '치료 중 식사를 잘 못하면 어떻게 해야 하는지'처럼 당장 닥친 문제부터 궁금해한다"며 "이번 강좌에서는 치료 순서가 환자마다 달라지는 이유를 쉽게 설명하고, 진료실에서 미처 묻지 못했던 질문도 함께 나누고자 한다"고 말했다. 이번 강좌는 별도의 등록 절차나 비용 없이 누구나 참여할 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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