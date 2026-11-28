자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 진료소에서 여성 환자들의 속옷을 몰래 촬영한 혐의로 50대 방사선사가 경찰에 붙잡혔다.

산케이신문 등 일본 매체들에 따르면, 경찰은 성적 촬영 혐의로 사이타마현에 거주하는 방사선사 A(51)를 체포했다고 밝혔다.

용의자는 2025년 7월 중순부터 2026년 2월 중순까지 자신이 근무하던 도쿄도 주오구의 한 병원 CT 검사실에서 20~30대 여성 환자 3명의 속옷을 개인 스마트폰으로 촬영한 혐의를 받는다.

Advertisement

경찰 조사에서 그는 혐의를 인정하며 "자신의 성적 욕구를 충족하기 위해 몰래 촬영했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

이번 수사는 다른 사건을 조사하는 과정에서 시작됐다. 경찰은 올해 3월 말 용의자의 스마트폰을 압수해 분석하던 중 불법 촬영물로 의심되는 동영상 40여 개를 발견했고, 이를 토대로 범행에 연루된 정황을 확인했다.

Advertisement

용의자는 경찰 조사에서 "4~5년 전부터 환자 40~50명을 몰래 촬영했다"는 취지로도 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 실제 피해자가 더 있는지, 촬영물이 추가로 존재하는지 등을 조사하고 있다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com