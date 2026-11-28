자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 체중 감량이나 근손실 방지를 위해 편의점 등에서 '고단백' 표기가 붙은 음료나 쿠키, 프로틴 바를 찾는 소비자가 늘고 있다. 하지만 전문가들은 포장지 앞면의 단백질 함량 숫자만 보고 제품을 고르면 정작 근육 유지나 체중 관리 효과를 보기 어렵다고 지적한다. 같은 단백질이라도 원료에 따라 근육 합성 효율이 크게 다르고, 간식류는 맛을 내기 위해 설탕·지방이 다량 첨가된 경우가 많기 때문이다.

인천세종병원 비만대사수술센터 정성우 과장(외과)은 25일 "단백질 식품은 간편하게 영양을 보충할 수 있지만, 제품에 표시된 단백질 함량만으로 선택하기에는 부족하다"며 "어떤 원료를 사용했는지, 당류와 지방, 총열량은 얼마나 되는지 꼼꼼히 확인해야 한다"고 강조했다.

◇같은 단백질이라도 원료 따라 차이

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단백질은 근육과 여러 신체 조직을 만들고 유지하는 데 필요한 영양소다. 단백질을 구성하는 작은 단위인 아미노산 가운데 몸에서 충분히 만들 수 없어 음식으로 섭취해야 하는 것을 '필수아미노산'이라고 부른다.

근육을 유지하고 합성하려면 필수아미노산이 충분히 포함된 양질의 단백질을 섭취하는 것이 중요하다. 우유에서 얻는 유청단백질과 카제인, 대두단백질 등이 대표적인 공급원이다.

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주의해서 볼 제품 중 하나는 콜라겐을 주원료로 사용하는 일부 단백질 음료다.

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정 과장은 "콜라겐도 단백질이기 때문에 제품에 단백질 함량이 표시될 수 있지만, 근육을 만드는 데 필요한 필수아미노산을 충분히 공급하는 것과는 차이가 있다"며 "근육 관리를 목적으로 제품을 선택한다면 콜라겐 위주 제품인지, 유청이나 카제인, 대두 등 다른 단백질이 함께 포함돼 있는지 원재료명을 확인해야 한다"고 말했다.

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◇단백질 넣은 쿠키·초콜릿…섭취량과 총열량 확인

단백질을 넣은 간식도 제품 전체의 영양 구성을 살펴야 한다. 일반적인 간식과 마찬가지로 맛과 식감을 내기 위해 설탕과 시럽, 밀가루, 지방 등이 들어갈 수 있기 때문이다.

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정 과장은 "단백질이 들어 있다는 이유로 평소 식사에 간식을 계속 추가하면 하루에 섭취하는 열량이 늘어날 수 있다"며 "일반 과자와 비교할 때도 단백질 함량뿐 아니라 당류와 지방, 총열량을 반드시 봐야 한다"고 설명했다.

제품을 비교할 때는 영양 정보가 어느 분량을 기준으로 표시됐는지도 확인해야 한다. 예컨대 한 봉지에 2회 섭취 분량이 들어 있는 제품이라면 포장지에 표시된 열량이 한 봉지 전체의 열량인지, 절반 분량의 열량인지 따져봐야 한다. 표시된 기준량과 실제 먹는 양이 다르면 자신이 섭취한 열량을 과소평가할 수 있기 때문이다.

원재료명에서는 단백질의 종류를, 영양 정보에서는 단백질과 당류, 지방, 열량을 확인하면 된다. 표시된 기준량과 실제 먹는 양을 맞춰 보는 습관이 필요하다.

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◇비만대사수술 후에는 식사 단계 맞춰 단백질 보충

체중 감량 과정에서는 근육이 과도하게 줄지 않도록 단백질을 적절히 섭취하는 게 중요하다. 특히 비만대사수술을 받은 환자는 식사량이 줄어드는 만큼 수술 후 시기와 회복 상태에 맞춘 영양 관리가 필요하다.

인천세종병원 이성배 비만대사수술센터장(외과)은 "비만대사수술 후에는 한 번에 먹을 수 있는 양이 적어 필요한 단백질을 충분히 섭취하기 어려울 수 있다"며 "회복 단계에 맞는 식사를 하면서 부족한 영양을 보충하고, 의료진과 영양사의 안내에 따라 섭취량과 적절한 제품을 정해야 한다"고 설명했다.

이어 "체중 변화와 함께 근육량, 식사 내용, 영양 상태를 꾸준히 살펴야 한다"며 "단백질 음료만으로 식사를 대신하기보다 회복 단계에 맞춰 음식의 종류와 형태를 조절하는 게 중요하다"고 강조했다.

일반적인 체중 관리에서는 달걀과 생선, 살코기, 두부, 우유, 유제품 등 다양한 식품을 통해 단백질을 섭취하는 것이 기본이다. 하지만 수술 후에는 식사만으로 필요한 양을 채우기 어렵기 때문에 단백질 제품을 보충적으로 활용할 수 있다.

정성우 과장은 "건강한 체중 관리를 위해서는 단백질과 다른 영양소를 균형 있게 섭취하고, 전체 식사량과 활동량도 함께 살펴야 한다"며 "자신의 식사에서 부족한 영양소가 무엇인지 확인한 뒤 필요한 식품을 보충하는 게 우선"이라고 말했다.

이어 "제품 앞면의 '고단백'이라는 문구만 보기보다 뒷면의 원재료명과 영양 정보를 꼼꼼히 확인해 달라"며 "비만대사수술을 받은 환자는 일반적인 다이어트 식품 선택 기준을 그대로 적용하기보다 수술 후 식사 단계와 개인별 영양 상태에 맞춰 제품을 선택해야 한다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com