사진출처=더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 달려오는 열차를 불과 수십㎝ 차이로 피한 소년의 아찔한 순간이 CCTV에 포착됐다. 소년은 열차가 코앞에서 반대편으로 몸을 날려 목숨을 건졌다.

더 선 등 외신들에 따르면, 유럽 북동부 라트비아 수도 리가에 있는 임안타역에서 신원을 알 수 없는 소년이 철도 건널목으로 다가오는 모습이 영상에 담겼다.

철길 주변을 걷던 소년은 화면 밖에서 빠르게 다가오는 무언가를 발견한 듯 갑자기 걸음을 재촉했다. 곧이어 열차가 모습을 드러내자 소년은 반대편 선로를 향해 전력으로 몸을 날렸다.

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소년은 간발의 차이로 열차를 피하기 위해 금속 난간 끝을 붙잡고 몸을 끌어당겼다. 거대한 열차가 빠른 속도로 바로 옆을 지나갔지만, 소년은 가까스로 충돌을 면했다.

반대편 선로에 떨어진 소년은 한동안 바닥에 누워 있다가 몸을 일으켰다.

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이 영상은 철도 주변에서 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위한 안전 캠페인의 일환으로 공개됐다.

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캠페인 관계자는 소셜미디어에 "열차는 즉시 멈출 수 없다는 사실을 기억해야 한다"며 "부모들은 자녀와 함께 철도 주변에서 지켜야 할 안전수칙을 이야기하고, 열차를 타는 것보다 아이들의 안전이 훨씬 중요하다는 점을 강조해 달라"고 당부했다.

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앞서 이 철도 건널목 주변에서는 인명 피해가 발생한 바 있다. 2025년 10월에는 미성년 여성 2명이 전동스쿠터를 타고 철길을 건너다 열차에 치여 숨졌다. 올해 6월에도 철길을 건너던 남성이 열차 사고로 목숨을 잃었다.

이 일대에서 잇따라 사고가 발생하자 주민들은 보행자용 차단시설 등 추가적인 안전대책을 요구하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com