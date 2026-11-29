자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 여성이 밤늦게까지 온라인 게임에 빠진 남편을 골탕 먹이기 위해 다른 게이머들에게 도움을 요청했다. 남편의 게임 캐릭터를 찾아 반복해서 처치해 달라는 황당한 부탁이었다. 처음에는 장난으로 여겼던 게이머들이 실제 사냥에 나서면서 남편은 게임 속에서 밤새 쫓기는 신세가 됐다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 광둥성에 사는 천 모씨는 최근 자신의 남편 리 모씨가 온라인 게임을 하는 모습을 촬영한 영상을 온라인에 공개했다.

천씨는 다른 이용자들에게 새벽 1시쯤 남편의 게임 캐릭터를 찾아 처치해 달라고 부탁했다. 남편이 밤늦게까지 게임을 하는 탓에 함께 잠자리에 들지 못하고 있다는 이유에서였다.

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천씨에 따르면 리씨는 사흘 동안 매일 새벽 3~4시까지 게임을 했다. 남편의 게임 때문에 수면을 방해받은 천씨는 결국 온라인 이용자들에게 이른바 '남편 사냥'을 의뢰하는 방법을 떠올렸다.

처음에는 많은 게이머들이 이를 농담으로 받아들였다. 하지만 영상 속 남편의 반응이 공개되면서 분위기가 달라졌다. 천씨가 다른 이용자들에게 도움을 요청하자 리씨는 오히려 "그들이 나를 찾는 건 불가능하다"며 자신만만한 태도를 보였다.

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한 게이머는 "처음에는 아내를 도와줄 생각이 없었는데, 남편이 직접 사냥할 이유를 만들어줬다"고 댓글을 남겼다.

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이후 며칠 동안 수많은 게이머가 사냥에 나섰고, 3시간 동안 리씨의 캐릭터가 반복해서 사망하는 일이 벌어졌다.

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게임에서 캐릭터가 죽으면 이용자는 무덤에서 유령 상태로 다시 사망 지점까지 이동한 뒤 부활해야 한다.

결국 천씨의 작전은 효과를 발휘했다. 도움을 요청한 지 이틀째 되는 날, 리씨는 자정이 되기 전에 잠자리에 들었다. 천씨는 남편이 올해 들어 가장 일찍 잠든 날이었다고 전했다.

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리씨는 사흘째 되는 날 투명 상태로 숨을 수 있는 캐릭터로 바꿨지만, 다른 이용자들이 계속 위치를 제보하면서 추격은 이어졌다.

급기야 게임 '월드 오브 워크래프트(World of Warcraft)'의 중국 공식 계정까지 이 사건에 관심을 보였다. 공식 계정은 '아내가 남편에게 현상금을 걸었다'는 취지의 영상을 게시하며 이번 일을 유머러스하게 다뤘다.

리씨는 이후 밤늦게까지 게임을 하는 습관을 중단한 것으로 전해졌다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com