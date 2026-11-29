[스포츠조선 장종호 기자] 뇌 전체에 극히 낮은 선량의 방사선을 조사하는 것이 경도 알츠하이머병 환자의 인지 기능 저하를 지연시킬 수 있다는 가능성이 국내 연구진에 의해 처음으로 제시됐다. 강동경희대학교병원 방사선종양학과 정원규 교수팀은 국내 3개 병원과 공동으로 경도 알츠하이머 환자 41명을 대상으로 무작위 임상시험을 진행한 결과, 총 0.24 그레이(Gy)의 저선량 방사선을 조사한 군에서 일부 치매 중증도 및 인지기능 지표의 악화 속도가 대조군보다 현저히 느린 경향을 보였다고 밝혔다. 이번 연구 결과는 저명한 국제학술지에 게재됐다.

알츠하이머병은 기억력·판단력 등 인지기능이 점차 저하되는 대표적 치매 원인 질환이다. 기존 약물 외에도 아밀로이드 표적 치료제도 사용되고 있으나, 적용 대상과 부작용 등에 한계가 있어 새로운 치료법 연구가 이어지고 있다. 저선량 방사선은 전임상 결과에서 뇌내에서 항염증 작용과 신경 보호 작용 기전을 제시하고 있다. 동물실험에서는 관련 가능성이 제시됐지만, 지금까지 환자 대상 연구는 규모가 작거나 대조군이 부족해 효과를 판단하기 어려웠다.

연구팀은 2022년 6월부터 강동경희대학교병원·서울특별시 보라매병원·충북대학교병원에서 대조군을 둔 무작위 임상시험을 진행했다. 대상은 양전자방출단층촬영(PET)으로 뇌 아밀로이드 축적이 확인되고 기존 치매 치료제를 3개월 이상 복용한 60~85세 경도 알츠하이머 환자였다.

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환자 41명은 ▲0.24 Gy군(14명) ▲3 Gy군(14명) ▲비조사 대조군(13명)에 무작위 배정됐다. 특히 0.24 Gy는 1회 조사선량이 아니라, 뇌 전체에 0.04 Gy(4 cGy)씩 주 2회, 3주간 총 6회 조사한 누적 선량이다. 연구팀은 이처럼 적은 선량에서도 인지기능 관련 변화가 나타나는지 살폈다. 참가자들은 자신이 어느 군인지 모르는 상태에서 같은 절차를 거쳤다. 평가가 가능한 36명을 분석했고, 이 중 31명이 1년 추적 관찰을 마치었다.

분석 결과, 0.24 Gy군은 6개월 뒤 치매 중증도를 평가하는 임상치매척도 박스 총점(CDR-SB)에서 대조군보다 악화 폭이 2.08점 작았다. CDR-SB는 기억력·판단력·일상생활 수행능력 등을 종합적으로 평가하며, 점수가 높아질수록 상태가 악화됐음을 의미한다. 12개월 뒤 한국판 간이정신상태검사(K-MMSE-2)에서도 대조군보다 점수 하락 폭이 2.42점 작았다. 이는 0.24 Gy군에서 일부 인지기능 및 치매 중증도 지표의 악화가 상대적으로 더디게 나타났을 가능성을 시사한다. 한편 3 Gy군은 12개월 뒤 알츠하이머병 인지기능 평가(ADAS-cog)에서 대조군보다 악화 폭이 5.36점 작았다.

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안전성 평가에서는 방사선 조사와 관련된 이상사례나 뇌 자기공명영상(MRI)에서 특별한 이상 소견이 관찰되지 않았다. 다만 사전에 정한 1차 평가 지표인 6개월 ADAS-cog에서는 두 방사선 조사군 모두 대조군과 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았지만 12개월 인지기능 평가에서는 통계적인 유의성(p=0.044)을 보였다. 연구 대상이 41명으로 비교적 적고 추적 관찰 기간에도 제한이 있어, 이번 결과는 치료 효과의 확증보다는 후속 임상시험을 위한 근거로 해석해야 한다.

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정원규 교수는 "특히 총 0.24 Gy라는 매우 낮은 방사선량에서도 일부 치매 중증도와 인지기능 지표의 악화 폭이 작게 나타났다는 점에 주목하고 있다"며 "이번 연구 결과를 토대로 후속 임상에서 치료 효과와 안전성을 더욱 엄격하게 검증해 나가겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com