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[스포츠조선 장종호 기자] 평소 잘 먹던 음식이 어느 순간부터 목이나 가슴에 걸리는 느낌이 든다면 단순한 소화불량이나 역류성 식도염으로 넘기지 말아야 한다. 5년 상대생존율이 43.5%에 그치는 '식도암'의 대표적인 경고 신호일 수 있기 때문이다. 초기 증상이 거의 없는 식도암은 고기나 밥 같은 단단한 음식부터 시작해 점차 죽이나 물까지 삼키기 어려워지는 특징을 보이는데, 이 단계에 이르렀다면 이미 병기가 상당히 진행됐을 가능성이 커 각별한 주의가 필요하다.

◇식도암 환자 87%는 남성…쉰 목소리, 기침, 호흡곤란 등 증상

국가암등록통계에 따르면 2023년 국내 식도암 신규 환자는 3142명으로, 이 중 남성이 2743명(약 87%)을 차지했다. 2019~2023년 식도암의 5년 상대생존율은 43.5%다.

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식도암은 음식물이 입에서 위로 이동하는 통로인 식도에 발생하는 악성종양이다. 조직학적으로는 편평상피세포암과 선암으로 구분한다. 국내에서는 식도 안쪽을 덮는 편평상피세포에서 발생하는 편평상피세포암이 대부분을 차지한다. 주요 위험 요인으로는 흡연과 음주가 꼽힌다. 매우 뜨거운 음료를 반복적으로 마시는 습관도 위험 요인으로 알려져 있다. 식도이완불능증이나 바렛식도와 같은 질환도 식도암 발생 위험을 높일 수 있다.

식도암은 초기에는 특별한 증상이 나타나지 않는 경우가 많다. 종양이 자라 식도 내부를 좁히면 음식을 삼키기 어려운 연하곤란이 나타난다. 처음에는 고기나 밥처럼 단단한 음식이 잘 넘어가지 않다가 암이 진행되면 죽이나 물처럼 부드럽고 묽은 음식도 삼키기 어려워질 수 있다. 음식을 삼킬 때 통증이 느껴지거나 가슴에 압박감이 생기기도 한다. 암이 주변 신경이나 기도를 침범하면 쉰 목소리, 기침, 호흡곤란 등이 나타날 수 있다. 음식 섭취가 줄어들면서 체중이 감소하고 영양 상태가 나빠지는 것도 주요 변화다.

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가톨릭대학교 인천성모병원 위장관외과 김진조 교수는 "식도암은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 음식물을 삼키기 어려운 증상이 나타났을 때는 이미 암이 상당히 진행된 경우도 있다"며 "특히 삼킴 곤란이 점차 심해지거나 체중 감소가 동반된다면 검사를 통해 원인을 확인하는 것이 좋다"고 말했다.

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◇암 제거는 물론 소화관 재건하는 과정까지 고려해야

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식도암 진단에는 상부위장관 내시경검사가 기본적으로 활용된다. 내시경으로 식도 내부를 관찰하고 의심되는 병변의 조직을 채취해 암 여부를 확인한다. 암으로 진단되면 컴퓨터단층촬영(CT), 양전자방출단층촬영(PET-CT), 내시경 초음파검사 등을 시행해 암의 침범 깊이와 림프절 및 다른 장기로의 전이 여부를 평가한다. 검사 결과를 종합해 병기를 결정하고 환자 상태에 맞는 치료 계획을 세운다.

치료는 암의 위치와 병기, 전이 여부, 환자의 전신 상태 등을 종합적으로 고려해 결정한다. 암이 식도 점막에 국한되고 내시경 치료 기준에 부합하는 초기에는 내시경 점막절제술이나 내시경 점막하박리술로 병변을 제거할 수 있다. 암이 식도벽 깊숙이 침범했거나 림프절 전이가 확인된 경우에는 수술을 주요 치료로 고려한다. 병기와 암의 특성에 따라 수술 전 항암화학요법이나 항암방사선치료를 시행한 뒤 수술하기도 한다.

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식도암 수술은 암이 발생한 식도와 주변 림프절을 절제한 뒤 음식물이 위로 이동할 수 있도록 소화관을 재건하는 방식으로 진행한다. 일반적으로 위를 길게 만들어 식도 역할을 대신하도록 연결하는 위관 재건술을 시행한다. 종양의 위치와 위의 상태 등에 따라 재건 방법과 절제 범위는 달라질 수 있다. 위를 이용하기 어려운 경우에는 대장이나 소장 등을 이용한 재건을 고려하기도 한다.

수술 방법은 암의 위치와 진행 정도, 주변 장기 침범 여부, 환자의 전신 상태 등을 고려해 결정한다. 흉강경과 복강경을 이용한 최소침습 수술은 가슴과 배를 크게 절개하는 대신 작은 절개창을 통해 카메라와 수술 기구를 삽입해 진행한다. 절개 범위를 줄일 수 있다는 장점이 있지만 모든 환자에게 적용할 수 있는 것은 아니다. 수술이 어렵거나 다른 장기로 전이된 경우에는 항암화학요법, 방사선치료, 면역항암치료 등을 환자의 상태와 암의 특성에 따라 시행한다.

김 교수는 "식도암 수술은 암을 제거하는 동시에 수술 후 음식물이 위로 이동할 수 있도록 소화관을 재건하는 과정까지 고려해야 한다"며 "암의 위치와 진행 정도에 따라 절제 범위와 재건 방법, 수술 접근법이 달라지는 만큼 환자별 상태를 종합적으로 평가해 치료 방향을 결정한다"고 설명했다.

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수술 후에는 식도의 구조와 소화관의 연결 방식이 달라지는 만큼 식사 습관과 영양 상태를 관리하는 과정이 필요하다. 한 번에 많은 양을 먹기 어려울 수 있어 소량씩 나눠 먹는 식사 방식으로 적응해야 한다. 환자 상태에 따라 영양 상담과 호흡 재활을 병행하고, 수술 후 병리검사 결과와 재발 위험 등을 고려해 추가 치료 여부를 결정한다. 치료가 끝난 뒤에도 정기적인 추적검사를 통해 재발 여부와 영양 상태를 살펴야 한다.

김 교수는 "식도암 수술 후에는 식사량과 체중 변화, 영양 상태를 꾸준히 살피는 것이 중요하다"며 "음식을 삼키기 어려운 증상이 지속되거나 평소와 다른 변화가 나타난다면 의료진과 상담해 적절한 검사와 관리를 받아야 한다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com