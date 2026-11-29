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[스포츠조선 장종호 기자] 기온이 급격히 떨어지는 겨울철에는 혈관이 수축하고 혈압이 상승해 심뇌혈관질환 위험이 커질 수 있다. 특히 고혈압·당뇨병 등 만성질환이 있는 경우 뇌졸중 예방과 관리에 더욱 주의해야 한다. 서울대병원 신경과 정근화 교수와 함께 뇌졸중의 위험 요인과 주요 증상, 대처법을 Q&A로 정리했다.

-뇌졸중이란?

뇌졸중은 뇌에 혈액을 공급하는 혈관이 막히거나 터져 뇌 조직이 손상되고, 이에 따라 다양한 신경학적 증상이 나타나는 질환이다. 뇌혈관이 막혀 발생하는 뇌경색(허혈성 뇌졸중)과 뇌혈관이 파열돼 혈액이 뇌 조직 안이나 주변으로 유출되는 뇌출혈(출혈성 뇌졸중)로 나뉜다.

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-위험 요인은?

뇌졸중은 어느 날 갑자기 발생하지만, 원인이 되는 요인은 오랜 시간에 걸쳐 누적되는 경우가 많다. 대표적인 위험 요인은 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨병이다. 이러한 질환은 혈관을 손상하고 동맥경화를 촉진해 뇌혈관이 좁아지거나 막힐 위험을 높인다.

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흡연 역시 혈관을 손상하고 혈전 형성을 촉진해 뇌졸중 위험을 높이는 주요 요인이다. 이 밖에도 비만, 운동 부족, 과도한 음주, 스트레스 등 다양한 생활 습관이 뇌졸중 발생에 영향을 미칠 수 있다.

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-의심 증상 확인은?

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증상은 갑자기 나타나는 것이 특징이다. 평소와 다른 신경학적 변화가 갑자기 발생했다면 지속시간이나 정도와 관계없이 신속하게 진료받아야 한다.

증상은 손상된 혈관과 뇌 부위에 따라 다르게 나타난다. 대표적으로 한쪽 얼굴이나 팔다리에 힘이 빠지는 마비, 발음이 어눌해지거나 말을 이해하고 표현하기 어려운 언어장애, 시야장애 등이 있다. 갑작스러운 어지럼증이나 균형 장애가 나타나기도 한다.

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주요 의심 증상은 'BE FAST'로 확인할 수 있다. 갑자기 균형을 잡기 어렵거나 걷기 힘들어질 수 있으며(Balance), 시력이 떨어지거나 시야가 흐려지는 증상이 나타날 수 있다(Eyes). 또한 웃었을 때 얼굴 한쪽이 처지거나 입 모양이 비대칭이 되고(Face), 양팔을 들어 올렸을 때 한쪽 팔에 힘이 빠져 아래로 처질 수 있다(Arms). 발음이 어눌해지거나 상대방의 말을 이해하기 어려워질 수도 있다(Speech). 이러한 증상이 나타나면 즉시 119에 신고해야 한다(Time).

뇌졸중은 증상 발생 후 얼마나 빨리 치료받느냐에 따라 예후가 달라질 수 있다. 뇌졸중이 의심되면 증상이 처음 나타난 시각을 확인하고 즉시 119에 신고해야 한다.

뇌경색은 혈전으로 막힌 혈관의 뇌 혈류를 회복시키는 것이 중요하다. 치료법으로는 혈전용해제를 투여하는 혈전용해술과 카테터를 이용해 혈전을 직접 제거하는 혈전제거술이 있다. 일반적으로 증상 발생 후 4.5시간 이내에 치료받는 것이 중요하지만, 일부 환자는 발병 후 24시간까지도 치료 효과를 기대할 수 있다.

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뇌출혈은 출혈의 위치, 규모, 환자 상태에 따라 치료 방법을 결정한다. 혈압과 뇌압을 조절하는 약물치료를 시행하거나 필요한 경우 수술을 고려한다. 출혈이나 뇌부종이 심해지면 뇌 조직이 추가로 손상될 수 있어 신속한 진단과 적절한 치료가 필요하다.

-후유증은?

손상된 뇌 부위에 따라 운동마비, 감각장애, 언어장애 등 다양한 후유증이 남을 수 있다. 재활치료를 통해 운동 기능이 회복되기도 하지만, 감각 이상이나 통증, 저림 등은 장기간 지속되기도 한다.

삼킴장애로 인해 흡인성 폐렴이 발생할 수 있고, 배뇨장애도 나타날 수 있다. 또한 움직임이 제한되면 낙상에 따른 두부 외상, 골절, 욕창, 폐렴 등의 합병증 위험이 커지며, 인지기능 저하나 정신 증상이 동반되기도 한다. 따라서 급성기 치료 이후에도 생활습관 조절, 약물치료와 재활치료를 지속하는 것이 중요하다.

뇌졸중은 고령층에서 발생 위험이 높지만, 젊은 사람에게도 발생할 수 있다. 동맥경화와 관련된 뇌경색은 나이가 들수록 위험이 커지는 반면, 뇌동맥류 파열로 발생하는 지주막하출혈은 비교적 젊은 연령에서도 나타날 수 있다.

젊은 연령층에서는 고혈압, 당뇨병 외에도 혈관 박리, 자가면역질환, 혈액응고 이상 등이 뇌졸중의 원인이 될 수 있다. 따라서 나이가 젊더라도 뇌졸중 의심 증상이 나타나면 즉시 병원을 찾아야 한다.

자료제공=서울대병원

-예방은?

예방을 위해서는 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 등 만성질환을 꾸준히 관리하고 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 정기적으로 확인해야 한다. 금연과 절주, 규칙적인 운동과 균형 잡힌 식사로 적정 체중을 유지하는 것도 중요하다. 짠 음식과 가공식품은 줄이고 채소와 과일을 충분히 섭취하는 것도 도움이 된다.

정근화 교수는 "뇌졸중 의심 증상이 나타나면 즉시 119에 연락해야 한다. 이는 빠른 이송뿐 아니라 환자에게 필요한 급성기 치료를 받을 수 있는 가까운 뇌졸중센터로 연결되는 데도 중요하다"며 "국가와 학회 차원에서 뇌졸중센터 네트워크를 운영하고 있는 만큼, 뇌졸중 병력이 있거나 다발성 혈관 위험인자를 가진 고위험군은 증상이 잠시 호전되더라도 119의 도움을 받아 신속하게 진료받길 바란다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com