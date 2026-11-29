[스포츠조선 장종호 기자] 뇌졸중 환자의 회복이 뇌 손상 정도나 신체적 기능뿐 아니라 환자 스스로 인식하는 사회적 지위와도 연관이 있다는 연구 결과가 나왔다. 환자 스스로 인식하는 '주관적 사회적 지위(Subjective Social Status, SSS)'가 뇌졸중 발병 1년 후 기능 회복과도 유의미한 연관성을 보인 것이다. 가톨릭관동대학교 국제성모병원(의료원장 겸 병원장 고동현 신부)은 재활의학과 김두영 교수가 미국 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 연구팀과 공동으로 뇌졸중 환자가 스스로 인식하는 사회적 지위와 장기적인 기능 회복 사이의 연관성을 확인한 연구 결과를 발표했다고 밝혔다.

이번 연구는 김두영 교수와 뇌신경재활 분야의 세계적 석학인 미국 UCLA 스티븐 크레이머(Steven C. Cramer) 교수의 공동연구로 진행됐다. 김두영 교수가 제1저자로 참여한 이번 연구 논문(Subjective Social Status and Outcomes After Stroke: A Prospective Cohort Study)은 미국심장협회(American Heart Association, AHA)가 발행하는 뇌혈관 질환 분야의 권위 있는 학술지인 'Stroke' 온라인판에 최근 게재됐다.

뇌졸중 환자의 회복은 일반적으로 뇌 손상 정도와 연령, 기저질환 등 신체적·의학적 요인을 중심으로 평가된다. 그러나 비슷한 수준의 뇌 손상을 입은 환자라도 회복 과정과 일상생활 복귀 정도에는 차이가 나타날 수 있다.

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김두영 교수는 "기존 연구들은 뇌졸중 회복에 영향을 미치는 건강의 사회적 결정요인(SDOH, Social Determinants of Health)에 대해서 소득, 학력, 직업 등 객관적 사회경제적 지표에 주로 집중해 왔으나, 이러한 지표만으로는 환자의 심리적 적응 과정이나 자존감을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있었다"며 "이에 객관적인 사회경제적 조건과 달리, 환자가 스스로 인식하는 주관적 사회적 지위가 뇌졸중 이후의 회복 과정과 어떤 연관성을 갖는지 살펴보고자 했다"고 연구 배경을 설명했다.

연구팀은 미국 국립보건원(NIH)의 지원을 받아 미국 28개 뇌졸중센터에서 수행된 다기관 전향적 코호트 연구 'STRONG(Stroke, Stress, Rehabilitation, and Genetics)'의 자료를 활용했다. 이 가운데 성인 뇌졸중 환자 494명을 대상으로 주관적 사회적 지위와 회복 결과 사이의 상관관계를 분석했다.

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연구팀은 뇌졸중 발병 3개월 시점에 환자가 인식하는 사회적 위치를 10단계 사다리 척도(MacArthur Ladder)로 평가하고, 발병 3개월과 12개월 시점의 ▲심리 상태 ▲일상생활 수행 능력 ▲신체 기능 등을 비교·분석했다.

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분석 결과, 주관적 사회적 지위는 ▲우울 ▲불안 ▲외상 후 스트레스 ▲고독감 등 심리적 고통 지표들과 유의미한 음(-)의 상관관계를 보였다. 즉 자신의 사회적 지위를 높게 인식하는 환자일수록 심리적 스트레스가 적은 것으로 나타났다.

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특히 연령과 성별, 초기 뇌졸중 중증도, 교육 수준, 고용 상태 등 주요 임상·사회경제적 변수를 모두 보정한 다변량 분석에서도, 발병 3개월 시점의 주관적 사회적 지위는 발병 12개월 시점에서 뇌졸중 발병 후 일상생활을 얼마나 독립적으로 수행할 수 있는지 평가하는 척도인 '수정 랭킨척도(mRS, modified Rankin Scale)'와 통계적으로 유의한 연관성을 보였다.

반면, 주관적 사회적 지위는 악력 등 순수 신경학적 결손 정도를 직접 나타내는 '수행 기반 평가'와는 유의미한 상관관계를 보이지 않았다.

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김두영 교수는 "이번 연구는 뇌졸중 환자의 주관적 사회적 지위가 장기적인 기능 회복과 연관돼 있음을 규명했다는 점에서 의의가 있다"며 "또한 뇌졸중 회복이 단순한 신경학적 손상의 회복에 그치지 않고, 환자의 노력과 재활치료 등을 통해 일상생활 기능을 회복하는 보상적 회복 과정까지 고려해야 하는 다차원적인 과정임을 시사한다"고 말했다.

이어 "뇌졸중 치료 후, 외래 추적 관찰이 본격화되는 발병 3개월 시점에 간단한 설문으로 장기 예후가 불리할 수 있는 심리·사회적 취약군을 조기에 선별하고, 주관적 사회적 지위와 심리적 안정감을 개선하기 위한 다학제적 중재요법을 임상에 도입하는 중요한 근거가 될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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