사진출처=웨이보, 사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 두 살배기 아들이 세상을 떠나기 전 마지막 11일을 기록한 중국인 엄마의 사연이 온라인에서 큰 울림을 주고 있다.

아이 엄마는 부모가 건강하고 가족력이 없어도 자녀에게 희귀 유전질환이 나타날 수 있다는 사실을 알리기 위해 자신의 아픈 기억을 세상에 공개했다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 후난성 창사에 사는 25세 여성 A는 남편과 함께 두 살 아들 도우도우를 키웠다.

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아이는 태어난 지 3개월 무렵부터 발달이 더디고 유난히 기운이 없는 모습을 보였다.

검사 결과, 아이의 병명은 희귀 유전성 대사질환인 '제1형 원발성 고옥살산뇨증'이었다. 선천적인 대사 이상으로 체내에서 옥살산을 제대로 처리하지 못해 옥살산이 축적되고, 시간이 지나면서 여러 장기에 손상을 일으키는 질환이다. 현재까지 근본적인 치료법은 없는 것으로 알려졌다. A와 남편은 예상하지 못한 진단 앞에서 큰 충격을 받았다.

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도우도우는 짧은 생애 대부분을 병과 싸우며 보냈다. 말하거나 걷는 법을 배우지 못했고, 지난해부터는 고열과 구토가 반복됐다. 몸무게도 급격히 줄었다. 병세가 악화하면서 경련까지 잦아졌고, 아이가 겪는 고통도 점점 커졌다.

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지난 10월 상태가 빠르게 나빠지자 A는 아들을 호스피스 병동에 입원시켰다.

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입원 첫날 도우도우는 평소보다 밥을 잘 먹었다. A는 "아이가 마치 잘 먹으면 살아남을 수 있다고 믿는 것처럼 보였다"고 회상했다. 그러나 병세는 계속 나빠졌다. 증상을 조절하기 위해 약물 투여량을 늘려야 했고, 아이는 구토와 경련을 반복했다.

아들의 고통을 지켜보던 A는 눈물을 흘리며 아이에게 말을 건넸다.

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"이제 편하게 가도 괜찮아. 더는 애쓰지 않아도 돼."

도우도우는 입원한 지 11일째인 지난 11월 5일 결국 엄마 곁에서 숨을 거뒀다. 의료진은 아이가 견뎌낸 고통이 어른도 감당하기 어려운 수준이었을 것이라고 말했다. 아버지는 장례식장으로 향하는 길에 아들이 좋아하던 노래를 불러줬다.

A는 SNS를 통해 "아이가 세상에 왔을 때 포대기에 조심스럽게 감싸안았고, 이제 작별을 고하면서 다시 포대기에 감쌌다"고 전했다.

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현재 A는 아들이 그리울 때면 장난감을 꺼내 놓고 아이가 좋아하던 만화를 틀어본다. 엄마가 울 때마다 도우도우가 작은 손을 뻗어 위로하려 했던 모습도 떠올린다.

A가 아들의 마지막 시간을 공개한 것은 단순히 슬픔을 나누기 위해서만은 아니다. 건강한 부부도 자신이 알지 못하는 열성 유전자를 보유할 수 있으며, 희귀질환이 어느 가정에나 찾아올 수 있다는 사실을 알리고 싶었다. 그녀는 임신을 준비하는 부부와 예비 부모에게 임신 전·산전 유전자 검사의 중요성을 강조했다.

아울러 소아 완화의료에 대한 사회적 이해도 넓어지기를 바랐다. 완치가 어려운 질환을 앓는 아이와 가족에게는 치료뿐 아니라 통증을 줄이고 마지막 시간을 존엄하게 보낼 수 있도록 돕는 의료와 사회적 지원이 필요하다는 것이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com