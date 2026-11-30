남편에게 숨진 소간드 모슈타레키. 사진출처=헨가우

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[스포츠조선 장종호 기자] 이란에서 14세 소녀가 첫아이를 출산한 지 불과 열흘 만에 남편에게 폭행당해 숨지는 사건이 발생했다. 남편은 아내가 친정 식구들을 만나고 싶다고 요구하자 폭력을 행사한 것으로 전해졌다.

인권단체 헨가우와 이란 현지 언론 등에 따르면 이란 케르만주 아르주이예 지역 술타나바드 마을에 살던 소간드 모슈타레키(14)는 최근 집에서 남편에게 심하게 폭행당해 숨졌다.

13세에 결혼한 소녀는 사망하기 약 10일 전 첫아이를 출산했다. 남편은 20세인 것으로 알려졌다.

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헨가우 폭로에 따르면 소녀가 남편에게 친정 식구들을 만나러 가도 되는지 물었다가 다툼이 벌어졌으며, 남편이 도구로 머리를 가격하는 등 폭력을 행사했다고 밝혔다.

소녀는 결혼 생활 중 가족과의 연락도 제대로 하지 못했던 것으로 전해졌다. 소녀의 아버지는 딸이 결혼 당시에도 학교에 다니는 학생이었다며 결혼을 반대했다고 밝혔다. 또 사위가 딸의 가족 접촉을 제한하고, 외출할 때면 집 안에 딸을 가둬두기도 했다고 주장했다.

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소녀는 출산 직전 교통사고까지 당했던 것으로 알려졌다. 출산을 위해 구급차를 타고 이동하던 중 사고를 겪었지만, 이후 무사히 아이를 출산했다. 그러나 회복할 시간도 충분히 갖지 못한 채 남편의 폭행으로 목숨을 잃었다.

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사건 이후 남편은 체포됐다. 남편은 범행을 인정하면서 살해 이유로 '가정불화'를 언급한 것으로 전해졌다.

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이번 사건으로 이란의 미성년자 결혼 문제가 다시 도마 위에 올랐다. 이란 민법은 원칙적으로 여아의 혼인 가능 연령을 13세, 남아는 15세로 규정하고 있다. 이보다 어린 아동도 법정대리인의 허가와 법원의 승인을 받으면 결혼이 가능하다.

인권단체들은 어린 나이에 결혼한 소녀들이 교육 기회를 잃고 조기 임신과 출산, 가정 내 폭력에 노출될 위험이 크다고 지적하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com