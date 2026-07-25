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"종료 9.7초전 짜릿한 금빛 한끗" '에페여제'송세라 또 해냈다! 4년만에 세계챔피언 복귀[홍콩세계펜싱선수권]

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은, 동메달리스트보다 머리 하나는 작은 키의 송세라. 빠른 발과 영리한 판단, 부단한 노력으로 신체적인 어려움을 극복하고 또다시 세계 정상에 섰다. 캡처=FIE 펜싱TV
은, 동메달리스트보다 머리 하나는 작은 키의 송세라. 빠른 발과 영리한 판단, 부단한 노력으로 신체적인 어려움을 극복하고 또다시 세계 정상에 섰다. 캡처=FIE 펜싱TV
사진출처=FIE
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캡처=IFIE 펜싱TV
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[스포츠조선 전영지 기자]"이 어려운 순간을 이겨낸 스스로를 칭찬해주고 싶다."

'에페 여제' 송세라(부산광역시청 세계 4위)가 4년 만에 생애 두 번째 세계선수권 금메달을 목에 걸었다.

송세라는 25일 홍콩에서 열린 국제펜싱연맹(FIE) 여자 에페 개인전 결승에서 '이탈리아 에이스' 지울리아 리지(세계 8위)를 9대8, 한끗 차로 꺾고 대한민국 펜싱의 첫 금메달을 신고했다.

송세라는 16강에서 피오나 뮐러(세계 14위)를 15대7로 가볍게 꺾은 후 8강에서 오를리안 말로-브르통(프랑스 세계 32위)을 11대7로 꺾으며 4강행에 성공, 동메달을 확보했다. 준결승에선 중국 에이스 탕준야오(세계 27위)를 15대10으로 돌려세웠고, 역시 준결승에서 바바라 브리치(폴란드)를 꺾고 올라온 지울리아 리지와 결승에서 격돌했다.

"종료 9.7초전 짜릿한 금빛 한끗" '에페여제'송세라 또 해냈다! 4년만에 세계챔피언 복귀[홍콩세계펜싱선수권]
사진출처=FIE
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말 그대로 한치 앞을 알 수 없는 대혈투였다. 송세라는 초반 2-4로 밀리다 4-4로 균형을 잡은 후 5-5로 전반전을 마쳤다. 이후 일진일퇴의 칼싸움이 이어졌다. 6-6, 7-7. 8-8 팽팽한 접전을 이어갔다. 결국 마지막 순간, 송세라가 더 빠르고 더 강했다. 단 9.7초를 남기고 전광석화같은 한끗을 기어이 찔러내며 9대8, 짜릿한 1점 차 우승을 확정지은 송세라가 펄쩍 뛰어오른 후 피스트에 엎드려 울음을 터뜨렸다. 전세계 펜싱 팬들 앞에서 펜싱코리아의 자부심, '에페 여제'의 귀환을 알렸다.

지난해 조지아 트빌리시세계선수권에서 동메달을 목에 건 송세라는 2022년 개인-단체전 2관왕에 오른 지 4년 만에 결승에 올랐고, 4년 만에 세계 챔피언 자리를 탈환했다. 세계선수권 통산 금메달 3개, 동메달 1개의 위대한 기록을 이어갔다. FIE에 따르면 전세계를 통틀어 세계선수권 개인전에서 두 번 정상에 선 선수는 단 4명뿐이다.

사진제공=대한펜싱협회
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매 대회 현장 1열을 어김없이 지키는 최신원 대한펜싱협회장이 4년 만에 여자 에페 세계챔피언에 다시 오른 송세라에게 따뜻한 악수를 건네며 축하하고 있다. 사진제공=대한펜싱협회
매 대회 현장 1열을 어김없이 지키는 최신원 대한펜싱협회장이 4년 만에 여자 에페 세계챔피언에 다시 오른 송세라에게 따뜻한 악수를 건네며 축하하고 있다. 사진제공=대한펜싱협회

우승 확정 직후 송세라와 함세만 여자에페 대표팀 코치는 이날도 어김없이 1열에서 펜싱코리아를 열렬히 응원한 최신원 대한펜싱협회장을 향해 달려갔다. 최 회장이 "고생했다. 너무 좋다. 축하한다"는 격려와 함께 따뜻한 악수로 금메달을 축하했고, 권영상 SK텔레콤 커뮤니케이션 지원실장(부사장), 오경식 대한펜싱협회 부회장, 이상기 부회장 등 임직원들과 대한민국 펜싱 대표팀 동료들이 기쁨과 축하의 박수를 보냈다. 홍콩 하늘에 첫 애국가가 울렸다. 64강 본선 첫 날, 첫 금메달로 첫 단추를 잘 끼웠다.

"종료 9.7초전 짜릿한 금빛 한끗" '에페여제'송세라 또 해냈다! 4년만에 세계챔피언 복귀[홍콩세계펜싱선수권]
"종료 9.7초전 짜릿한 금빛 한끗" '에페여제'송세라 또 해냈다! 4년만에 세계챔피언 복귀[홍콩세계펜싱선수권]
캡처=FIE 펜싱TV
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송세라는 우승 확정 후 현장 인터뷰에서 "제가 사랑하는 홍콩에서 1등을 할 수 있어서 너무 행복하다. 마지막 매치가 정말 쉽지 않았는데 이 어려운 순간을 이겨낸 스스로를 칭찬해주고 싶다"고 말했다. "저를 끝까지 응원해준 팀코리아 선수단에 감사드리고 홍콩 팬 여러분들께도 감사드린다"는 인사를 잊지 않았다.


전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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