세계 최강 안세영 없는 韓 배드민턴…男 복식 서승재-김원호 믿는다…'중국오픈 결승 진출→金 도전'

사진제공=대한배드민턴협회

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[스포츠조선 김가을 기자]배드민턴 남자 복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조가 중국 오픈 우승에 도전한다.

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서승재-김원호는 26일 중국 장수의 올림픽 스포츠센터 체육관에서 세계랭킹 2위 파자르 알피안-무하마드 쇼히불 피크리(인도네시아) 조와 2026년 중국오픈 남자 복식 우승 트로피를 놓고 겨룬다.

설욕전이다. 서승재-김원호는 앞서 열린 일본오픈 2연패에 도전했다. 그러나 결승전에서 알피안-피크리 조를 만나 0대2(19-21, 17-21)로 패해 준우승을 기록했다. 서승재-김원호는 이번 대회 결승전에서 설욕에 나선다. 상대 전적에선 서승재-김원호가 3승2패로 근소하게 앞서 있다.

서승재-김원호는 최근 다소 주춤한 모습을 보였다. 지난 6월 싱가포르오픈과 연이어 출전한 인도네시아오픈에서 모두 4강의 문턱을 넘지 못했다. 그러나 약 한 달간 휴식을 취한 뒤 분위기를 끌어올리는 모습이다. 일본오픈에서 준우승했고, 이번에도 일단 결승에 올랐다. 이들은 지난해 11개 대회에서 금메달을 휩쓸었다. 여자단식 세계 최강 안세영(삼성생명)과 나란히 역대 한 시즌 최다승 타이기록을 세웠다.

2023년 항저우아시안게임 당시 무릎 부상으로 고통을 호소하고 있는 안세영. 사진=연합뉴스

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한국 배드민턴은 그 어느 때보다 서승재-김원호의 활약에 기대를 걸고 있다. 한국은 이번 대회를 앞두고 악재와 마주했다. 앞서 세계배드민턴연맹(BWF)은 공식 채널을 통해 '여자단식 세계랭킹 1위 안세영이 부상으로 기권했다. 천위페이(중국)가 톱 시드로 대회에 나서게 됐다'고 발표했다.

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안세영은 일본오픈 여자단식 1회전(32강)에 출전해 일본의 아케치 히나(세계 21위)를 게임 스코어 2대0(21-6, 21-9)으로 제압했다. 하지만 안세영은 경기 중 왼발에 통증을 느끼기 시작했다. 통증을 참으며 특유의 '부상투혼'으로 경기에 임한 것으로 밝혀졌다. 경기 뒤 대표팀 메디컬팀은 안세영의 부상 상태를 지속적으로 점검했다. 그럼에도 안세영은 체중이 부하되는 동작을 취하면 불편함과 통증을 호소했다. 결국 안세영은 남은 경기를 기권, 조기 귀국해 정밀검사를 하는 쪽을 택했다. 그는 중국오픈에도 나서지 못했다. 8월 세계선수권대회, 9월 아이치-나고야 아시안게임을 앞두고 무리하지 않는 쪽을 택한 것으로 풀이된다.

안세영 없이 나선 중국오픈. 한국 여자단식에선 김가은(삼성생명)과 심유진(인천국제공항)이 나섰지만 기대했던 메달을 목에 걸지 못했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com