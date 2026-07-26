베트맨, 7월 건전화 캠페인 마감 임박…총 350명에게 경품 증정

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 진행중인 2026년 7월 건전화 캠페인 '건전화 프로그램 참여하고 건강한 토토라이프 만들기'의 마감이 임박했다고 밝혔다.

스포츠토토는 이용자들이 체육진흥투표권을 올바르고 건전하게 이용할 수 있도록 베트맨을 통해 매월 건전화 이벤트를 운영하고 있다.

이번 이벤트는 베트맨 회원을 대상으로 진행되며, 이벤트 페이지에서 '건전구매 바로알기' 교육 영상을 시청한 뒤 ▲셀프 진단평가 ▲셀프 구매계획 ▲셀프 휴식계획 등 세 가지 건전화 프로그램을 모두 완료하면 자동으로 응모된다.

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먼저 '건전구매 바로알기'는 스포츠토토의 올바른 구매 방법과 건전하게 이용하는 방법 등을 안내하는 교육 콘텐츠다. 이벤트 페이지 내 '건전구매 바로알기' 버튼을 통해 영상을 시청하거나 다운로드를 완료하면 1인 1회에 한해 벳볼 500개가 지급된다.

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세 가지 건전화 프로그램은 이용자가 자신의 게임 이용 성향과 구매 습관을 스스로 점검하고 관리할 수 있도록 구성됐다.

'셀프 진단평가'는 이용자가 자신의 게임 성향을 진단해 몰입 정도를 점검할 수 있는 프로그램이다. '셀프 구매계획'은 과도한 게임 몰입을 예방하기 위해 한 주 동안의 구매 한도와 구매 횟수를 사전에 설정하는 기능이다. '셀프 휴식계획'은 이용자가 스포츠토토 구매를 중단하는 휴식 기간을 스스로 설정하고 실천할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

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'건전구매 바로알기' 교육과 세 가지 건전화 프로그램을 모두 완료한 참여자에게는 추첨을 통해 ▲배달의민족 상품권 3만 원권(20명) ▲굽네치킨 상품권 2만 원권(120명) ▲메가커피 상품권 5000 원권(210명) 등 총 350명에게 경품을 증정한다.

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한국스포츠레저 관계자는 "이번 캠페인은 스포츠토토 이용자들이 자신의 구매 습관을 점검하고 건전한 이용 문화를 실천할 수 있도록 마련됐다"며 "이벤트 참여 조건을 확인해 건전화 프로그램에 적극적으로 참여해 주길 바란다"고 말했다.

한편 이번 이벤트는 오는 7월 31일까지 참여할 수 있으며, 당첨자는 8월 7일 베트맨을 통해 공지될 예정이다. 자세한 내용은 베트맨 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.