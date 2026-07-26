베트맨, 7월 건전화 캠페인 마감 임박…총 350명에게 경품 증정

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 진행중인 2026년 7월 건전화 캠페인 '건전화 프로그램 참여하고 건강한 토토라이프 만들기'의 마감이 임박했다고 밝혔다.
스포츠토토는 이용자들이 체육진흥투표권을 올바르고 건전하게 이용할 수 있도록 베트맨을 통해 매월 건전화 이벤트를 운영하고 있다.
이번 이벤트는 베트맨 회원을 대상으로 진행되며, 이벤트 페이지에서 '건전구매 바로알기' 교육 영상을 시청한 뒤 ▲셀프 진단평가 ▲셀프 구매계획 ▲셀프 휴식계획 등 세 가지 건전화 프로그램을 모두 완료하면 자동으로 응모된다.
먼저 '건전구매 바로알기'는 스포츠토토의 올바른 구매 방법과 건전하게 이용하는 방법 등을 안내하는 교육 콘텐츠다. 이벤트 페이지 내 '건전구매 바로알기' 버튼을 통해 영상을 시청하거나 다운로드를 완료하면 1인 1회에 한해 벳볼 500개가 지급된다.
세 가지 건전화 프로그램은 이용자가 자신의 게임 이용 성향과 구매 습관을 스스로 점검하고 관리할 수 있도록 구성됐다.
'셀프 진단평가'는 이용자가 자신의 게임 성향을 진단해 몰입 정도를 점검할 수 있는 프로그램이다. '셀프 구매계획'은 과도한 게임 몰입을 예방하기 위해 한 주 동안의 구매 한도와 구매 횟수를 사전에 설정하는 기능이다. '셀프 휴식계획'은 이용자가 스포츠토토 구매를 중단하는 휴식 기간을 스스로 설정하고 실천할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.
'건전구매 바로알기' 교육과 세 가지 건전화 프로그램을 모두 완료한 참여자에게는 추첨을 통해 ▲배달의민족 상품권 3만 원권(20명) ▲굽네치킨 상품권 2만 원권(120명) ▲메가커피 상품권 5000 원권(210명) 등 총 350명에게 경품을 증정한다.
한국스포츠레저 관계자는 "이번 캠페인은 스포츠토토 이용자들이 자신의 구매 습관을 점검하고 건전한 이용 문화를 실천할 수 있도록 마련됐다"며 "이벤트 참여 조건을 확인해 건전화 프로그램에 적극적으로 참여해 주길 바란다"고 말했다.
한편 이번 이벤트는 오는 7월 31일까지 참여할 수 있으며, 당첨자는 8월 7일 베트맨을 통해 공지될 예정이다. 자세한 내용은 베트맨 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.