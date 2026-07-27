"스포츠에 특별한 추억도 쌓았어요" 스포츠토토 '스포츠드림데이' 2차활동 성료…인천 지역아동센터 50명 대상 '체력 측정+프로야구 관람', 랜더스필드 구단 체험도

구단 체험 프로그램에 참여한 아동·청소년들이 SSG랜더스필드에서 기념 촬영하고 있다. 사진제공=한국스포츠레저

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체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 지난 인천 지역 아동·청소년과 함께한 '2026 스포츠드림데이' 2차 활동을 성공적으로 마쳤다고 27일 밝혔다.

'스포츠드림데이'는 한국스포츠레저가 체육진흥투표권사업의 공익적 가치를 확산하고, 문화 소외계층의 스포츠 문화 체험 기회를 확대하기 위해 운영하는 사회공헌 프로그램이다.

이번 2차 활동은 인천 지역 아동 및 청소년의 건강한 성장과 다양한 스포츠 문화 체험을 지원하기 위해 마련됐다. 행사에는 인천 지역 아동센터 4개소 소속 아동·청소년 50여명이 참가했으며, 한국스포츠레저 김대욱 대표이사와 신규 입사자 등 임직원들도 봉사활동에 참여했다.

한국스포츠레저(주) 김대욱 대표이사(오른쪽)가 드림데이 활동에 참여해 응원 굿즈인 미니 깃발 만들기 체험을 도와주고 있다. 사진제공=한국스포츠레저

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참가자들은 오전에 미추홀구 체력인증센터를 방문해 국민체육진흥공단의 '국민체력100'과 연계한 체력 측정과 건강 증진 운동 교육에 참여했다. 이를 통해 자신의 체력 상태를 직접 확인하고, 일상에서 실천할 수 있는 올바른 운동 방법을 알아보는 시간을 가졌다.

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이어, 인하대 60주년기념관에서는 참여 지역아동센터에 스포츠 키트를 전달했다. 스포츠 키트는 행사가 끝난 이후에도 아동·청소년들이 일상에서 지속적으로 체육 활동에 참여할 수 있도록 다양한 체육용품으로 구성됐다.

이와 함께 참가자들은 프로야구 치어리더와 함께 응원굿즈인 미니 깃발을 만들고 응원 동작을 배웠다. 참가자들은 직접 만든 응원 도구를 들고 오후에 열리는 프로야구 경기를 응원할 준비를 마쳤다.

2026 스포츠드림데이' 2차 활동에 참여한 인천 지역아동센터 아동·청소년들이 미추홀구 체력인증센터에서 '국민체력100' 연계 체력 측정 프로그램에 참여하고 있다. 사진제공=한국스포츠레저

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오후에는 인천 SSG랜더스필드로 이동해 그라운드를 직접 걸어보는 '레드퍼레이드'와 선수단 입장 과정에서 하이파이브를 나누는 '어메이징로드' 등 구단 연계 체험 프로그램에 참여했다.

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이후 참가자들은 SSG 랜더스와 NC 다이노스의 프로야구 경기를 관람하며 경기장의 열기와 스포츠가 주는 즐거움을 경험했다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 스포츠드림데이는 아동 및 청소년들이 자신의 체력을 확인하고 프로스포츠 현장을 직접 경험하며, 건강한 스포츠 활동의 가치를 느낄 수 있도록 마련했다"며 "앞으로도 스포츠를 통해 지역사회와 소통하고, 체육 활동과 스포츠 문화 체험의 기회를 제공할 수 있도록 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편, 한국스포츠레저는 올해 스포츠드림데이를 총 3회 운영한다. 지난 5월에는 다문화가족 15팀 50여명을 대상으로 미니 스포츠 운동회와 프로축구 경기 관람 등을 진행하며 1차 활동을 성공적으로 마쳤으며, 오는 8월에는 제주로 자리를 옮겨 제주도박문제예방치유센터와 연계한 예방교육과 프로축구 경기 관람 프로그램을 중심으로 3차 활동을 진행할 예정이다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com