"스포츠의 힘" FC서울, 'Genuine Cup Houston 2026' 2년 연속 참가

사진제공=FC서울

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○…FC서울이 미국 텍사스 휴스턴에서 열리는 국제 축구 대회 'Genuine Cup Houston(제뉴인 컵 휴스턴) 2026'에 대한민국 대표 자격으로 참가한다. 지난해에 이어 2년 연속 출전이다. 이 대회는 지적·발달장애와 자폐를 가진 선수들이 함께하는 축구 축제다. 8월 2일까지 미국 휴스턴 라이스대학교 일대에서 진행된다. 이번 대회에는 전 세계 50개국 50개팀이 참가해 축구를 매개로 포용과 소속감, 그리고 스포츠의 힘을 함께 기념한다. 각 팀은 국가와 지역사회를 대표해 선의의 경쟁을 펼치는 동시에 스포츠를 통한 포용과 다양성의 가치를 함께 나눈다. 대한민국에서는 서울특별시장애인체육회 소속 해치서울FC 선수단으로 구성된 FC서울이 유일하게 참가한다.

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○…장애인 국가대표선수단이 30일 이천선수촌 교육동 대강의실 및 2강의실에서 7월 필수교육을 받는다. 총 14명의 국가대표 선수단이 대상이다. 당일 장애인식개선 위촉강사와 한국도핑방지위원회, 스포츠윤리센터 강사 등이 장애인식개선, 도핑방지, 스포츠인권, 성폭력예방교육을 시행할 계획이다.

○…대한장애인체육회 이천선수촌 입촌선수단의 여가생활을 위한 여가 프로그램이 28일 이천선수단 교육동 대강의실에서 열린다. 입촌선수단은 영상 촬영 및 편집 클래스를 통해 숏폼 콘테츠 제작을 체험한다. 또 2026년 제8차 전문체육위원회가 30일 이천선수촌 교육동 회의실에서 열린다. 이번 위원회에는 전문체육위원회 11명이 참석해 2026년 국가대표 지도자, 선수 및 우수선수 확정 심의 등을 진행할 예정이다.