김재원 의원"54일째 사무실 출입봉쇄된 체육단체 문제 심각, 국민적 피해 우려...윤상현 국조특위 위원장X성숙한 시민들과 해결책 찾을 것"[기자회견 현장live]

체육단체 진입 막는 시위 참가자

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[스포츠조선 전영지 기자]54일째 굳게 닫힌 올림픽공원 핸드볼경기장 문이 다시 열릴 수 있을까.

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국회 문화체육관광위원회 김재원 의원(조국혁신당)이 사무실 출입이 봉쇄된 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 입주 체육단체들과 스포츠를 사랑하는 국민들을 위해 분명한 목소리를 냈다.

28일 기준, 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 시위로 올림픽공원 내 핸드볼경기장 봉쇄된 지 54일째에 접어든다. 아이치·나고야아시안게임까지는 이제 54일이 남았다.

사진출처=연합뉴스

김 의원은 28일 오전 11시 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 장기화되고 있는 핸드볼경기장 내 9개 체육단체 사무실 출입 제한 문제의 해결책을 촉구했다. 9개 체육단체, 대한체육회 관계자들과 함께 기자회견장에 들어선 김 의원은 "오늘 저는 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 입주한 대한체육회 회원종목단체 9개 단체와 함께 54일째 지속되고 있는 사무실 출입 제한 문제의 심각성을 국민 여러분께 알리고 조속한 조치를 촉구하고자 이 자리를 마련했다"면서 "이로 인해 국내 국제대회 운영, 국가대표 선수 지원은 물론 지도자 선수 등록 자격관리 국제교류 각종 행정업무 체육행정 전반에 심각한 차질이 발생하고 있으며 특히 9월 열릴 예정인 2026년 아이치·나고야아시안게임 준비에 상당한 어려움이 초래되고 있다"고 말했다. "또 대학입시 및 취업에 필요한 경기실적증명서 등 각종 민원 서비스들이 지연됨에 따라 선수, 지도자, 학생, 일반 국민들에게 불편과 피해가 발생하고 있다"고 현실을 정확히 짚었다. 이어 "회원종목 단체들은 그동안 사무실 출입 정상화와 업무재개를 지속적으로 요청해왔으며 국정조사의 필요성과 취지는 충분히 존중하되 체육행정의 공백이 기화되지 않고 피해를 최소화하기 위한 조속한 정상화 마련 방안을 촉구하고자 한다"고 말했다. 이어 함세희 경기단체연합회 부회장이 체육단체들의 입장을 대표해 현재의 피해 상황과 국회 및 국민적 관심, 조속한 해결을 촉구하는 대국민 호소문을 낭독했다.

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기자회견 직후 김 의원은 체육단체 사무실 출입 봉쇄 사태와 관련해 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회(이하 국조특위)와도 교감하고 있다고 밝혔다. "국조특위 위원장인 윤상현 의원님과 국조 특위에도 오늘 기자회견이 있다는 것을 말씀드렸고 체육단체 행정을 정상화하기 위한 물품 반출을 위해 협조해 주시기를 여러 의원님들께 촉구 드리고 있다"고 말했다. "국민의 참정권은 당연히 보장돼야 하고 그 권리가 침해된 것에 대한 국민들의 항의는 당연하다"면서도 "하지만 다른 국민들의 다른 권리도 있다. 이곳에 종사하시는 체육단체 임직원뿐 아니라 아시안게임 목전인 선수, 지도자들과 체육행정, 입시 관련 증명서류를 발급받아야 하는 학생, 취업준비생 등 다른 국민들의 권리가 침해될 수 있다"고 설명했다. 그러나 김 의원은 국조특위의 투표함 점검시 공권력, 경찰력이 보여준 방식보다 성숙한 시민의식에 기반한 자발적, 평화적 해결책을 강조했다. "가능한 공권력을 동원한 강압적 물품 반출이 아닌 서로의 이해를 바탕으로 한 평화적 물품 반출을 통해 행정이 정상화되는 방식이길 바란다. 참정권 침해 부분은 반드시 규명돼야 할 일이다. 진입할 때 현장에서 정리를 잘해서 시민들의 성숙한 논의를 통해 문제가 잘 해결돼야 한다"고 주장했다.

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김 의원은 "이 문제는 단순히 체육인, 체육 행정에 국한된 문제가 아니라 교육적 부분, 스포츠를 향유하는 국민들이 연관된 파생산업과도 연관된다. 체육에 한정된 문제가 아니다. 많은 국민들에게 피해를 줄 수 있는 부분이다. 체육단체들이 지금 원하는 것은 최소한의 행정 물품 반출이다. 당분간 국조특위 조사 완료 전에는 우리 사무실이고 우리집인에도 불구하고 셋방에서 행정을 보는 불편을 감수하고 있다. 하지만 꼭 필요한 물품은 갖고 나와야 한다는 생각이다. 이 부분에 있어 의원님들께서 동참해주시고 국민적 지지도 보내주시면 좋겠다"고 말했다.

기자회견 후 9개 체육단체 대표들과 함께 윤상현 국조특위 위원장실로 발길을 옮긴 김 의원은 "결국 논의의 데상은 여야, 국회나 관계기관이 아닌 현장에 계신 국민들이다. 어떻게 잘 논의해 필요한 부분에 대한 협조를 구할 수 있을지 국조특위 윤상현 위원장님과 국조특위에 속한 다른 위원님들께서 함께 고민을 해주십사 요청드리고 있다"고 말했다. "사태가 장기화되면서 체육단체뿐 아니라 국민들에게 피해가 전이되고 있다. 입시를 앞둔 학생선수들도 걸려 있다. 경기실적 증명서 발행이 안된다. 체육단체들이 많은 것을 바라지 않는다. 조사가 끝날 때까지 행정을 볼 수 있는 물품을 반출하게 해달라는 것이다. 국조특위 초반에는 상당히 격앙돼 있었다면 지금은 생각을 해주실 것이다. 한번 안되면 계속 말씀드려서 설득을 열심히 해보겠다. 한번 안되면, 두 번, 세 번, 열 번 계속 시도하겠다"고 말했다.

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유승민 대한체육회장 역시 사태 해결에 확고한 의지를 표명하고 있다. 유 회장은 "나는 체육인과 체육단체를 대표하는 대한체육회의 수장이다. 민주시민들의 참정권은 당연히 지켜져야 한다. 다만 이로 인해 체육단체 임직원, 선수, 지도자들이 심각한 어려움을 겪고 있는데 고민할 게 뭐가 있겠나. 사무실 재진입 시도 등 사태 해결을 위해 할 수 있는 모든 노력을 다할 것"이라는 입장을 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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[핸드볼경기장 사무실 출입 및 필수업무 수행을 위한 대국민 호소문]

존경하는 국민 여러분.

저희는 올림픽공원 핸드볼경기장에 입주해 있는 대한체육회 회원종목단체를 대표하여 이 자리에 섰습니다.

먼저 국가의 중요한 사안에 대한 국회의 국정조사가 차질 없이 이루어져야 한다는 점에 깊이 공감하며, 그 필요성과 취지를 충분히 존중합니다.

그러나 사무실 출입 제한이 장기화되는 동안, 회원종목단체들은 체육행정에 필요한 기본적인 업무조차 수행하기 어려운 상황이 계속되고 있습니다.

저희가 겪고 있는 어려움은 단순히 사무실을 사용하지 못하는 불편이 아닙니다.

회원종목단체는 국가대표 선수 지원, 국내·국제대회 운영, 선수 및 지도자 등록·자격관리, 국제교류, 각종 민원서비스 등 대한민국 체육행정을 수행하고 있습니다. 하지만 업무에 필요한 전산장비와 행정자료가 사무실에 있어 필수업무 수행에 큰 어려움을 겪고 있으며, 특히 2026 아이치·나고야 하계아시아경기대회 준비에도 차질이 우려되고 있습니다.

또한 대학 입시와 취업 등에 필요한 경기실적증명서 발급을 비롯한 각종 행정서비스가 지연되면서 선수와 지도자, 학생은 물론 국민 여러분께도 불편과 피해가 발생하고 있습니다.

그동안 회원종목단체들은 국정조사에 최대한 협조하면서도, 체육행정이 중단되지 않도록 최소한의 업무 환경을 보장해 줄 것을 지속적으로 요청해 왔습니다.

저희의 요구는 특별한 것이 아닙니다.

회원종목단체 직원들의 안전한 사무실 출입과 필수 행정자료와 전산장비를 반출할 수 있도록 협조해 주시기를 간곡히 요청 드립니다.

아울러 투표함 및 투표물품의 보관·관리에 대한 국민적 신뢰를 훼손하거나 불필요한 오해가 발생하지 않도록, 투명성이 충분히 확보된 절차를 전제로 사무실 출입과 필수 업무 물품 반출이 이루어질 수 있도록 국회 등 관계기관의 협조를 부탁드립니다.

회원종목단체는 특정 단체만을 위한 조직이 아닙니다.

국민 여러분이 생활체육을 즐기고, 선수들이 꿈을 키우며, 대한민국이 국제무대에서 좋은 성과를 거둘 수 있도록 뒷받침하는 체육행정의 중요한 축입니다.

체육행정이 멈추면 그 피해는 결국 선수와 지도자, 체육인, 그리고 국민 여러분께 돌아갈 수밖에 없습니다.

국회와 관계기관께 간곡히 요청 드립니다.

현장의 체육행정이 더 이상 지연되지 않도록 회원종목단체의 사무실 출입과 필수업무 수행 여건을 조속히 마련해 주시고, 국가대표 지원과 국민을 위한 체육행정이 차질 없이 이어질 수 있도록 적극적인 협조를 부탁드립니다.

저희 회원종목단체들도 대한민국 체육 발전과 국민을 위한 책임을 다할 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

2026. 7. 28.

핸드볼경기장 입주 대한체육회 회원종목단체 임직원 일동