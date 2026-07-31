'세계 2위 K-펜싱' 최신원 회장 "사무실 봉쇄 어려움 속에 지원해준 문체부-대한체육회에 감사드립니다"

최신원 대한펜싱협회장이 남자사브르, 여자플뢰레 대표팀과 파이팅을 외치고 있다. 사진제공=대한펜싱협회

문화체육관광부와 대한체육회의 지원으로 출전한 세계선수권 직후 대한펜싱협회 오경식 부회장, 이상기 부회장, 오완근 사무처장과 남녀 펜싱 대표팀 선수들이 기념 사진을 찍고 있다. 사진제공=대한펜싱협회

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[스포츠조선 전영지 기자]"사무실 봉쇄 등 어려운 상황 속에 우리 선수들을 잘 지원해주신 대한체육회와 문화체육관광부에 진심으로 감사드립니다."

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'K-펜싱 키다리아저씨' 최신원 대한펜싱협회장이 국제펜싱연맹(FIE) 홍콩세계선수권 대한민국 선수단의 종합 2위 달성 후 정부와 대한체육회에 감사 인사를 전했다.

대한민국 남녀 펜싱 대표팀은 30일 홍콩 아시아월드-엑스포에서 막을 내린 2026년 세계펜싱선수권에서 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 1개를 획득하며 종합 2위에 올랐다. 대회 마지막날인 이날 파리올림픽 3연패에 빛나는 '뉴 어펜져스'가 남자 사브르 단체전에서 은메달을 추가했다. 오상욱, 박상원(이상 대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(국군체육부대)로 구성된 남자 사브르 대표팀은 16강에서 스페인을 45대39, 8강에서 강호 러시아를 45대37를 차례로 꺾고 준결승에 올랐다. 준결승서 루마니아에 45대44, 1점차로 신승한 후 결승에서 오상욱, 도경동의 부상 투혼 속에 종주국 프랑스에게 31대45로 패하며 은메달을 획득했다.

최신원 대한펜싱협회장이 홍콩세계선수권 남자사브르 단체전 은메달 후 국가대표 선수들을 향해 감사와 응원의 뜻을 담아 허리 숙여 인사하고 있다. 사진제공=대한펜싱협회

올림픽공원 사무실이 투표지 부족 관련 시위로 57일째 봉쇄된 어려운 상황에서도 한국 펜싱은 6월 아시아선수권에 이어 이번 세계펜싱선수권에서도 세계 2위에 오르며 월드클래스의 기량을 유감없이 발휘했다. 최신원 회장을 비롯한 권영상 SK텔레콤 부사장이 현장을 지키며 적극적의 참여와 지원으로 선수들의 사기를 북돋웠고, 사무처는 펜싱 칼과 장비들을 긴급 수입해 선수들에게 제공해 불안감을 해소했다. 무더운 날씨로 인한 체력 저하 등을 염려해 현지에서 한식을 제공하고 부상 선수들의 체력 및 컨디션 조절을 위해 역대 최대 3명의 트레이너를 파견해 선수들을 적극 지원했다. 대한펜싱협회는 이제 9월 아이치·나고야아시안게임을 위한 본격 준비에 돌입한다. 협회는 "6~7월 대회 분석을 바탕으로 팬 미팅 및 토론회(8월 6일)를 열고 아시안게임 준비와 2028년 LA올림픽 준비를 시작한다"고 밝혔다.

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아시아선수권, 세계선수권 현장을 지킨 최신원 회장이 K-펜싱의 세계화와 지속가능한 발전을 위해 각별한 의지를 갖고 개최하는 팬 미팅이다. 최 회장은 이 자리에서 선수단의 노고를 위로., 격려하고 선수단 격려 만찬 및 포상금도 지급할 예정이다. 최 회장은 "사무실 봉쇄 등 어려운 상황 속에 우리 선수들을 잘 지원해주신 문화체육관광부와 대한체육회에도 진심으로 감사드린다. 이러한 지원 덕분에 한국 펜싱이 좋은 성적을 거둘 수 있었다"며 감사를 표했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com