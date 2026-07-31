"내년 8월 충청권 첫 스포츠 메가이벤트" 충청유니버시아드 'D-365 카운트다운' 행사 성료[오피셜]

사진제공=충청U대회 조직위

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[스포츠조선 전영지 기자]2027년 충청유니버시아드대회 조직위원회가 31일 대회 D-365 행사와 함께 성공 개최를 다짐했다.

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내년 8월 1~12일 대전·세종·충북·충남 등 충청권 4개 시도에서 열리는 2027년 충청유니버시아드대회는 국제 대학스포츠 종합대회로, 전세계 150여 개국 1만 5000여 명의 대학생 선수들이 참가해 우정을 나누고 실력을 겨룰 예정이다.

대회 개막 1년을 앞두고 31일 오후 2시 대전드림아레나에서 펼쳐진 '메가시티 충청의 위대한 도전, D-365 카운트다운' 행사에는 이정우 조직위원장 직무대행을 비롯해 김대현 문체부 제2차관, 허태정 대전시장, 조상호 세종시장, 신용한 충북도지사, 홍종완 충남도 행정부지사, 유승민 대한체육회장, 윤용근 국회 문화체육관광위원회 위원, 4개 시도 의회 의장, 4개 시도 체육회장, 충청권 문화관광 유관기관장, 후원사, (예비)루미자원봉사자, 시민 등 450여명이 참석했다.

조직위는 이날 기념 행사를 통해 그간의 준비 상황을 공유하고, 성공 개최를 위한 충청권의 협력 의지를 결집하는 한편 대회 준비가 본격적인 실행 단계에 접어들었음을 대내외에 알렸다. 조직위는 이번 행사가 자원봉사자와 시민 참여를 확산해 지역사회 전반의 관심과 분위기를 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

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이날 무대에서는 태권도 품새 국가대표이자 대회 유망주 '유니스타'로 위촉된 오민혁과 경희대 태권도 품새부 선수들이 시범 공연을 펼쳤다.

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이정우 직무대행은 "공동개최 지역인 4개 시도의 연대와 협력, 관계 중앙부처와 체육계의 지원, 시민 여러분의 응원이 대회 성공의 원동력"이라면서 "남은 1년 동안 모든 사항을 철저히 점검해 차질 없이 준비하겠다"는 다짐을 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com