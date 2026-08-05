이성훈 LH 사장, 제22대 대한근대5종연맹 회장 취임

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 제22대 대한근대5종연맹 회장에 취임했다.

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대한근대5종연맹은 5일 서울 롯데월드타워에서 이 회장의 취임식을 개최했다. 근대5종연맹은 1985년부터 LH의 후원을 받고 있으며, LH 사장이 연맹 회장을 맡고 있다.

이 신임 회장은 1996년 기술고시로 공직에 입문해 국토교통부에서 다양한 보직을 거쳤다. 지난해부터 청와대 국토교통비서관으로 일하다가 지난달 LH 사장에 임명됐다. 최근 선거를 통해 연맹 회장으로 당선됐다.

그는 취임식에서 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 나설 선수단에 대한 적극적인 지원을 약속했다. 현장의 안전 관리도 당부했다.

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김성진 감독을 비롯한 국가대표팀은 아시안게임의 시작을 알리며 선전을 다짐했다.

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한편, 이날 취임식에는 아이치-나고야 아시안게임 선수단장인 이상현 대한사이클연맹 회장과 이혁렬 대한바이애슬론 회장 겸 2018평창기념재단 이사장, 정창훈 대한수영연맹 회장 등이 참석했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com