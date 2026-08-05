[오피셜]'韓 피겨 간판' 차준환, 새 시즌 ISU 시니어 그랑프리 시리즈 2개 대회 초청 '중국→일본 출격'

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 피겨 스케이팅 남자 싱글 '간판' 차준환(서울시청)을 필두로 남녀 싱글 총 6명이 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 그랑프리 시리즈에서 2개 대회에 초청받았다.

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5일(이하 한국시각) ISU에 따르면 2026~2027시즌 시니어 그랑프리 시리즈 일정과 종목별 출전 명단에 한국 선수로는 남자 싱글 차준환 서민규 김현겸과 여자 싱글 김채연 김유재 이해인 신지아 김유성 윤서진 윤아선 김서영 유영 등 12명이 이름을 올렸다. 이 가운데 차준환 서민규 김채연 김유재 이해인 신지아 6명은 2개 대회에 초청받았다. 나머지 6명은 1개 대회에만 출전한다.

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피겨 시니어 그랑프리 시리즈는 총 6개 대회로 구성된다. 그랑프리 시리즈 성적을 합산해 종목별 상위 6명의 선수는 '왕중왕' 격인 그랑프리 파이널에 출전한다.

차준환은 3차 대회(11월 6∼8일·중국 선전) 컵 오브 차이나와 6차 대회(11월 27∼29일·일본 도쿄) NHK 트로피에 출전한다. 차준환은 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 한국 남자 싱글 역대 최고 성적인 4위에 올랐다. 그러나 이후 오른쪽 발목 부상으로 세계선수권대회에는 출전하지 못했다. 그는 아직 시니어 그랑프리 시리즈에서 금메달을 목에 걸지 못했고 동메달만 6개를 수확했다. 2018~2019시즌에는 2개 대회에서 모두 동메달을 따냈다. 그랑프리 파이널에서도 3위에 올라 한국 남자 선수 최초로 파이널 메달을 획득했다.

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남자 싱글 서민규는 1차 대회(10월 23∼25일·프랑스 앙제) 그랑프리 드 프랑스와 컵 오브 차이나에 출전한다. 김현겸은 2차 대회(10월 30일∼11월 1일·캐나다 킬로나) 스케이트 캐나다에 한 차례 나선다.

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여자 싱글 김채연은 컵 오브 차이나와 NHK 트로피에 나선다. 김채연은 2025년 하얼빈 동계아시안게임과 2025년 사대륙선수권대회에서 연달아 금메달을 목에 걸었다. 한국 여자 싱글의 간판으로 떠올랐다. 그러나 허리 부상 여파로 밀라노-코르티나 동계올림픽 대표 선발전에서 신지아와 이해인에게 밀려 생애 첫 올림픽 출전의 꿈을 이루지 못했다.

이해인은 컵 오브 차이나와 5차 대회(11월 20∼22일·핀란드 헬싱키) 핀란디아 트로피에 출전한다. 2023년 세계선수권대회 은메달리스트인 이해인은 밀라노-코르티나 대회에서 8위에 올랐다. 자신의 첫 올림픽을 성공적으로 마쳤다.

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김유재는 스케이트 캐나다와 4차 대회(11월 13∼15일·미국 에버렛) 스케이트 아메리카, 신지아는 스케이트 캐나다와 NHK 트로피에 배정됐다. 김유성과 윤서진은 그랑프리 드 프랑스, 윤아선은 스케이트 아메리카, 김서영은 핀란디아 트로피, 유영은 NHK 트로피에 한 차례씩 출전한다.

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한편, 페어 출전 명단에는 한국 선수가 이름을 올리지 못했다. 아이스댄스에서는 임해나-권예 조가 해체하면서 한국 선수가 초청받지 못했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com