"0-2→4-3 대역전승" '20세 막내온탑' 오준성 해냈다! 獨 톱랭커 꺾고 챔피언스 당당 4강행![WTT챔피언스 요코하마]

사진출처=WTT

사진출처=WTT

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]남자탁구 '막내온탑' 오준성(20·한국거래소·세계 31위)이 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 요코하마 4강에 올랐다.

Advertisement

오준성은 8일 일본 요코하마 분타이 인피니티 아레나에서 펼쳐진 WTT 챔피언스 남자단식 8강에서 독일 톱랭커 당치우(세계 11위)를 풀게임 접전 끝에 4대3으로 꺾고 4강에 올랐다.

오준성은 1게임을 5-11, 2게임을 7-11로 내주며 흔들렸으나 3게임을 듀스게임 끝에 12-10으로 잡아내며 분위기 반전에 성공했고, 4게임을 11-7로 가져오며 게임 스코어 2-2 균형을 맞췄다.

사진출처=WTT

5게임을 11-8로 가져온 후 6게임을 8-11로 내줬지만 마지막 7게임을 듀스 대접전 끝에 12-10으로 이겨내며 게임스코어 4대3, 극적인 역전승과 함께 WTT 챔피언스 4강에 당당히 이름을 올렸다. 오준성은 9일 오후 1시 4강전에서 펠릭스 르브렁을 꺾고 올라온 일본 왼손 에이스 시노즈카 히로토(세계 24위)와 결승행 맞대결을 펼친다.

Advertisement

한편 만리장성을 꺾고 남자단식 8강에 오른 장우진은 마츠시마 소라와의 맞대결에서 풀게임 접전 끝에 3대4(12-10, 9-11, 11-1, 8-11, 12-10ㅡ 9-11, 8-11)로 석패하며 4강행을 놓쳤다. 여자단식 8강에서 신유빈은 세계3위 일본 에이스 미와 하리모토(5-11, 3-11, 13-11, 8-11, 5-11)에 게임스코어 1대4로 패했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com