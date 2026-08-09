'희망 보여줬다' 배드민턴 남자단식 유태빈, 코리아마스터즈 은메달…생애 첫 슈퍼시리즈 연속 준우승, 불모지 남자단식에 기대주 입증

유태빈. 사진제공=대한배드민턴협회

김재현(왼쪽)-장하정. 사진제공=대한배드민턴협회

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[스포츠조선 최만식 기자] 배드민턴 남자단식 유태빈(23·김천시청)이 슈퍼시리즈 연속 준우승을 거두며 차세대 기대주를 입증했다.

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세계랭킹 58위 유태빈은 9일 충남 아산 이순신체육관에서 벌어진 '2026 빅터 코리아마스터즈배드민턴선수권대회(슈퍼 300)' 남자단식 결승서 중국의 주 쉬안첸(세계 68위)에 게임스코어 0대2(16-21, 21-23)로 패했다.

유태빈은 1게임 초반부터 끌려가는 형국이었다. 주 쉬안첸의 좌우 대각선 스매시 공격이 날카로웠다. 1~2점 차 추격전으로 버티던 유태빈은 6-11로 뒤진 채 인터벌(11점 먼저 도달 후 갖는 휴식타임)에 들어갔고, 인터벌 이후에도 좀처럼 점수 차를 좁히지 못했다.

끈질긴 추격전으로 한때 13-14로 바짝 위협했지만 상대의 수비 타이밍을 빼앗는 공격에 다시 흔들리며 역전에 성공하지 못한 채 1게임을 완패로 내줬다.

유태빈. 사진제공=대한배드민턴협회

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2게임에서 유태빈은 달라졌다. 3-1로 초반 기선 제압에 성공한 유태빈은 뒤늦게 상대의 플레이 스타일에 적응한 듯 꾸준히 리드를 유지하며 11-8로 인터벌을 맞이하는 데 성공했다.

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인터벌 이후 수비 실책으로 실점하기는 했지만 금세 만회하는 등 주도권을 쉽게 넘겨주지 않았다.

하지만 반전의 리드도 잠시, 스매시 공격과 리시브를 연달아 실패하며 13-14로 역전을 허용한 뒤 숨가쁜 접전으로 접어들었다. 동점-재역전을 거듭한 끝에 듀스를 피할 수 없었고, 21-22에서 시도한 스매시가 간발의 차로 아웃되면서 아쉬움을 삼켰다.

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비록 준우승이지만 한국 배드민턴엔 새로운 희망을 안겨준 것이었다. 그동안 한국은 여자단식(안세영), 남자복식(서승재-김원호) 세계 최강을 보유하고 여자복식(백하나-이소희, 김혜정-공희용)에서도 정상급 전력을 자랑했지만 남자단식서는 이렇다 할 성과를 보여주지 못했다.

김재현(왼쪽)-장하정. 사진제공=대한배드민턴협회

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유태빈은 2025년부터 국가대표에 선발된 이후 처음으로 세계배드민턴연맹(BWF) 슈퍼시리즈급 대회에서 지난 주 대만오픈(슈퍼 300)에 이어 연속 은메달을 수확하며 남자단식의 기대주로 급부상했다.

유태빈의 종전 국제대회 최고 성적은 2025년 북마리아나국제시리즈, 룩셈부르크국제시리즈, 몰타퓨처시리즈 금메달이었다. 이들 국제시리즈는 슈퍼시리즈 하위 등급인 국제챌린지보다 낮은 등급의 대회로 국제무대에 도전하는 신예 선수들이 초기 세계랭킹 포인트를 획득하기 위해 참가하는 대회다.

배드민턴계 관계자는 "유태빈이 국가대표 1년 만에 슈퍼시리즈에서의 경쟁력 신호탄을 쏘아올린 것은 이번 대회의 적잖은 수확"이라고 말했다.

앞서 열린 혼합복식 결승에서는 김재현(요넥스)-장하정(인천국제공항)이 일본 조에 패해 준우승을 차지했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com