"생애 첫 챔스 결승까지 38분이면 족했다" '오상은2세X막내온탑' 오준성. 日에이스 꺾고 깜짝 결승행 쾌거![WTT요코하마 챔피언스]

사진출처=WTT

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[스포츠조선 전영지 기자]'막내온탑' 오준성(20·한국거래소·세계 31위)이 일본 요코하마에서 열린 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스에서 생애 첫 결승에 오르며 대한민국 탁구의 자존심을 지켰다.

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오준성은 9일 일본 요코하마 분타이 인피니티 아레나에서 펼쳐진 WTT 챔피언스 남자단식 4강에서 일본 왼손 에이스 시노즈카 히로토(세계 24위)를 게임스코어 4대1로 돌려세우고 결승에 올랐다.오준성은 16강 한솥밥 대결에서 임종훈을 꺾고 8강에 오른 후 독일 톱랭커 당치우(세계 11위)를 풀게임 접전 끝에 4대3으로 꺾고 4강에 올랐다. 2게임을 내주고도 흔들림 없이 2게임을 따내며 균형을 맞췄고 한게임씩 주고받은 후 마지막 7게임에서 듀스 대혈투를 이겨내는 승부사 기질을 발휘하며 4강에 올랐다. 전세계 톱랭커들만 초청받아 단식 경기만 치르는 챔피언스에서 세계 31위 오준성이 사상 첫 4강을 이뤘고, 이튿날 또다시 사상 첫 결승행 쾌거를 일궜다.

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이겨야 사는 4강전, 프랑스 에이스 펠릭스 르브렁을 꺾은 후 안방에서 기세 등등한 왼손 에이스 시노즈카를 상대로 오준성은 기술도 기세도 밀리지 않았다. 1-2게임을 연거푸 11-4로 잡아내며 기선을 제압했고 3게임을 7-11로 내줬지만 4게임을 11-7, 5게임을 11-6으로 가볍게 따내며 38분23초 만에 생애 첫 챔피언스 결승행을 완성했다. 한국형 셰이크핸더의 효시이자 남자탁구 레전드인 오상은 전 남자대표팀 감독의 2세인 오준성은 타고난 재능에 성실한 태도, 포어핸드, 백핸드, 짧은 볼, 긴 볼, 공수에 모두 능한 육각형 선수다. 스무 살 현재 나이를 고려할 때 한국탁구의 현재이자 미래라고 해도 손색없는 선수다. 이미 지난 세계선수권에서도 만리장성 에이스들을 뛰어넘는 실력을 입증한 바 있다. 아버지 오상은 감독이 세계선수권 직후 대표팀 지휘봉을 내려놓은 후 오준성은 오히려 실력도 멘탈도 더욱 강해진 모습이다. 자신의 할 일을 하면서 가야할 길을 가고 있다.

이번 대회 4강에는 중국 에이스들이 모두 조기탈락해 일본 에이스 3명과 한국 에이스 오준성의 대진이 성사됐다. 장우진이 16강에서 중국 에이스 첸위안위를 3대0으로 완파하고, 일본 톱랭커 하리모토 도모카즈가 시앙펭을 3대0으로 돌려세웠다. 일본 안방잔치가 될 뻔한 상황, 오준성이 역대 전적 2승1패로 우세한 시노즈카를 또 한번 돌려세우며 한일전 결승 대진이 완성됐다. 마츠시마 소라-하리모토 도모카즈전 승자와 내친 김에 생애 첫 우승에 도전한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com