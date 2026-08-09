"세계31위X막내온탑의 테이블 반란" 오준성 日하리모토에 1대4 분패 '준우승'...챔피언스 최고 성적! 하리모토 남매 안방서 나란히 남녀단식 우승 새역사[WTT요코하마]

사진출처=WTT

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[스포츠조선 전영지 기자]'막내온탑' 오준성(20·한국거래소·세계 31위)이 일본 요코하마에서 열린 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스에서 생애 최고의 성적을 거뒀다.

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오준성은 9일 일본 요코하마 분타이 인피니티 아레나에서 펼쳐진 WTT 챔피언스 남자단식 결승에서 일본 에이스 하리모토 도모카즈(세계 5위)에게 게임 스코어 1대4로 패하며 준우승했다.

전세계 탁구 톱랭커들의 진검승부, 남녀 단식 경기로만 자웅을 가리는 챔피언스 대회에서 세계 31위 오준성은 사상 첫 결승행이라는 대이변을 썼다. 8번의 챔피언스 출전에서 16강이 개인 최고 성적이었던 스무 살 오준성이 이번 대회 폭풍 성장과 최고의 폼으로 대한민국 남자탁구의 희망을 쏘아올렸다.

사진출처=WTT

16강 한솥밥 대결에서 선배 임종훈을 꺾고 8강에 오른 후 독일 톱랭커 당치우(세계 11위)를 풀게임 접전 끝에 4대3으로 꺾고 4강에 올랐다. 4강에선 '프랑스 톱랭커' 펠릭스 르브렁(세계 4위)을 돌려세운 일본 왼손 에이스 시노즈카 히로토(세계 24위)를 게임스코어 4대1로 가볍게 꺾고 결승에 올랐다.

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중국 에이스들이 일격을 당하며 조기 탈락, 일본 에이스 3명과 대한민국 에이스 오준성이 4강에 이름을 올렸고, 오준성이 시노즈카를 꺾으며 결승에 안착했다. 또다른 테이블에선 하리모토 도모카즈가 최근 열세였던 '세계 3위 난적' 마츠시마 소라를 게임스코어 4대2로 꺾었다. 오준성의 결승 상대가 됐다. 역대전적은 2024년 WTT 인천에서 단 한번 맞붙은 것이 전부.당시 오준성이 2대3으로 석패했었다.

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남자단식 결승 직전 열린 여자단식 결승에선 '도모카즈의 천재 여동생' 미와 하리모토가 중국 첸싱통을 4대2로 돌려세우며 WTT 챔피언스 충칭에 이어 또 한번 챔피언에 오른 상황. 안방에서 하리모토 남매의 우승을 염원하는 일본 팬들의 응원이 쏟아졌다.

오준성 사진출처=WTT

하리모토 도모카즈. 사진출처=WTT

1게임 오준성이 3-1로 앞서나가며 기선을 제압했다. 초반 강력한 백핸드 공략이 주효했다. 하리모토의 백핸드와 스피드를 봉쇄하며 8-2까지 점수 차를 벌렸다. 9-6까지 추격을 허용했지만 11-7로 1게임을 마무리했다. 2게임 전열을 정비한 하리모토가 3-0으로 앞서갔다. 그러나 오준성이 백핸드, 포어핸드로 상대를 흔들어놓으며 3-2, 5-4까지 따라붙었다. 하리모토를 상대로 패기만만하게 맞섰다. 이후 하리모토의 기세가 살아났고, 4-8로 점수 차가 벌어졌다. 엣지, 네트의 행운이 잇달아 나오며 7-10까지 추격했지만 7-11로 2게임을 내줬다.

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3게임 하리모토의 전광석화같은 스피드, 서브 변화로 승부수를 던졌다. 3-8까지 밀렸고 4-11로 3게임을 내줬다. 게임 스코어 1-2.

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4게임은 승부처이자 혈투였다. 오준성의 리시브가 흔들리며 0-2로 밀렸지만 엣지로 1-2로 따라붙은 후 백핸드 공격으로 2-2, 3-3 동점을 만들었다. 포어핸드 랠리를 이겨내며 4-4, 6-6 팽팽한 흐름을 계속 이어갔다. 일본 안방 팬들의 "하리모토!" 응원이 쏟아지는 가운데 오준성은 집중력을 잃지 않았다. 7-6으로 승부를 뒤집었다. 그러나 하리모토가 7-7로 다시 따라붙자 한국거래소 윤상준 코치가 타임아웃을 요청했다. 타임아웃 직후 백핸드 공격으로 8-7, 그러나 하리모토가 날선 포어핸드로 내리 2득점하며 8-9, 재역전을 허용했다. 8-11로 아쉽게 패했다. 게임 스코어 1-3. 벼랑 끝으로 몰린 5게임 오준성은 혼신의 힘을 다했다. 그러나 하리모토의 코스 공략에 범실하며 2-5까지 밀렸다. 하지만 끝까지 포기하지 않았다. 랠리를 이겨내며 4-5까지 따라붙었고 서브포인트를 잡아내며 6-6 균형을 맞췄다. 이후 하리모토의 서브에 흔들리며 다시 2점을 내줬다. 결국 7-11, 게임 스코어 1대4로 패했다. 생애 첫 챔피언스 결승, 대한민국 남자선수 사상 첫 챔피언스 우승에 도전했지만 한끗이 부족했다. 하지만 희망을 품기에 충분한 경기 내용이었다. 챔피언스 파이널 진출로 '오상은 2세' 오준성의 세계랭킹은 10위권으로 수직상승할 전망이다.

사진출처=WTT

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한편 하리모토 도모카즈는 지난해에 이어 대회 2연패에 성공했다. 여동생 하리모토 미와와 함께 안방에서 나란히 남녀단식 챔피언이 되는 새 역사를 썼다. 별들의 전쟁, WTT 챔피언스 남녀 단식에서 만리장성 중국이 아닌 '일본 탁구 천재' 하리모토 남매가 우승했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com